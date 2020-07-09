Dernekler Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

Yabancı dernek, vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirildi. "Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 1 Ekim 2018'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) üye girişleri zorunlu hale getirilen derneklerin, kuruluş sonrası üye kaydı yapıp ilk genel kurullarını yapabilmelerine imkan sağlamak amacıyla derneğin kuruluşu aşamasında geçici yönetimine de DERBİS şifresi verilecek. Kırtasiyeciliği ve evrak yükünü azaltmak amacıyla dernek kuruluş bildirimi formu, tebligat almaya yetkili kişileri ve DERBİS şifresi verilen kişileri de içerecek şekilde güncellendi. Dernek şubelerinin kayıtlarının silinmesi DERBİS'ten görülebildiği için bunun, dernek merkezinin bulunduğu ilin valiliğine ve İçişleri Bakanlığına bilgi verilmesi hükmü kaldırıldı. İl müdürlüklerince fiziksel ortamda tutulan "Alındı Belgesi Ciltleri Takip Defteri" ve "Tasdik Defteri" elektronik ortamda tutulacak.

Mevzuatı sadeleştirme amacıyla tutulma zorunluluğu bulunmayan defterlere ilişkin hükümler yönetmelikten çıkarıldı. - DERBİS şifreleri ilçe birimlerinden de alınabilecek Vatandaşların şifre işlemleri için il merkezine gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmak amacıyla DERBİS şifresi ilçe birimlerinden de verilecek. Dernek, federasyon ve konfederasyon kuruluş işlemlerinin, büyükşehir belediyeleri dışında kalan ilçelerde yapılması durumunda evraklardan birer adet fazla verilmesi uygulaması kaldırıldı. - Yabancı dernek ve vakıflara ilişkin düzenlemeler Ülkede faaliyet bulunmak isteyen yabancı dernek ve vakıfların başvurularında 4 nüsha alınan evraklar tek nüshaya düşürüldü. İzin verilen yabancı dernek ve vakıflar, her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarından İçişleri Bakanlığına birer adet gönderecek. Derneklerin defterlerinin elektronik ortamda tutulabilmesine imkan sağlandı. Yabancı sivil toplum kuruluşlarının (STK) para akışını daha yakından takip etmek amacıyla yabancı derneklerin, vakıfların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların şube ve temsilciliklerinin genel merkezlerinden aldıkları yardımlar için bildirim şartı getirildi.