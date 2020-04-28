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Derneklerden ‘kira stopaj’ vergilerinin pandemi sürecinde alınmaması talebi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.04.2020 14:08 | Son Güncelleme

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), derneklerden ‘kira stopaj’ vergilerinin pandemi sürecinde alınmamasını istiyor.Dernek Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği olarak, her zaman devletimizin yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz.

Derneklerden ‘kira stopaj’ vergilerinin pandemi sürecinde alınmaması talebi

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER), derneklerden ‘kira stopaj’ vergilerinin pandemi sürecinde alınmamasını istiyor.
Dernek Başkanı Osman Demirtaş, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği olarak, her zaman devletimizin yanında olduk ve yanında olmaya devam edeceğiz. Biz ve bizim gibi sivil toplum örgütlerinin bu ‘pandemiden’ çok etkilenmesinden dolayı; dernek binalarımızın kira stopajlarının pandemi süreci içinde 2020 yılında alınmaması istiyoruz. Bundan sonra lokali olmayan dernek ofislerinde, kira stopajının pandemi sürecinde alınmamasını devletimizden talep ediyor ve istiyoruz. Dernekler; yıllık aidatlar ve bağışlarla ayakta duran sivil toplum örgütleri olmasından dolayı, şu anda gerçekten çok sıkıntı yaşamaktadır. Toplantı yapamıyoruz ve toplanamadığımızdan dolayı aidatları toplamanın zorluklarını yaşıyoruz. İnsanların hayat mücadelelerine destek sağlamak ve onların bu süreçten sağ ve salim çıkmalarını istemek ve toplantı ve etkinliklerde buluşmak en büyük dileklerimizdir. Dileklerimiz; derneklerin yaşatılmasına bağlı olup, bu pandemi sürecinde devletimizden ‘kira stopaj vergilerinin’ derneklerden alınmamasını talep ediyoruz ve istiyoruz. Bu konuda devletimizden bir olumlu jest bekliyoruz’’ dedi.

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