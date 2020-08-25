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Derneklerden Posbıyık’a teşekkür plaketi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 25.08.2020 17:37 | Son Güncelleme

Zonguldak Maden Şehitleri Derneği, LÖSEV İl Temsilciliği, Kdz.

Derneklerden Posbıyık’a teşekkür plaketi

Zonguldak Maden Şehitleri Derneği, LÖSEV İl Temsilciliği, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği ve Kdz. Ereğli Türkiye Harp Malulü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanları, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek dernek evlerinin yaptığı hizmetlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, LÖSEV İl Temsilcisi ve Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Tarkan Atik, Kdz. Ereğli Gazeteciler Derneği Başkanı Necati Günay, Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile Kdz. Ereğli Türkiye Harp Malulü, Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek dernek evlerinin yaptığı hizmetlere verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Zonguldak Maden Şehitleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, “Gerek dernek binaları gerekse derneklerin yaptığı faaliyetlere katkısından dolayı Belediye Başkanımız Halil Posbıyık’a yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Posbıyık ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek belediye - sivil toplum işbirliği içerisinde kent yararına yapılacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Posbıyık, dernek yönetimlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Derneklerden Posbıyık’a teşekkür plaketi

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