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Dernekten eğitime destek

SAMSUN HABERLERİ  | 11.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

Samsun Bafra Umut Derneği (BAFUMDER), Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne malzeme desteğinde bulundu.Samsun il ve ilçeleri dahil yurdun dört bir yanında bulunan okullara eğitim desteğinde bulunan BAFUMDER, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne uygulamalı programlarda kullanılmak üzere kumaş desteği yaptı.Okul Müdürü Yıldıray Baş, “Bafra Umut Derneği sürekli destekçimiz olmuştur.

Dernekten eğitime destek

Samsun Bafra Umut Derneği (BAFUMDER), Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne malzeme desteğinde bulundu.
Samsun il ve ilçeleri dahil yurdun dört bir yanında bulunan okullara eğitim desteğinde bulunan BAFUMDER, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne uygulamalı programlarda kullanılmak üzere kumaş desteği yaptı.
Okul Müdürü Yıldıray Baş, “Bafra Umut Derneği sürekli destekçimiz olmuştur. Şimdi de uygulamalı atölyelerimizde bulunan öğrencilerimiz için kumaş bağışında bulundular. Kendilerine okul yönetimi, öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.
Dernek Başkanı Hülya Yangın Ertekin de, “Eğitime destek her zaman önceliğimiz olmuştur. Derneğimizin bu faaliyetlerini yapmasında destek olan tüm gönüllülerimize teşekkür borçluyum” diye konuştu.

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