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Dernekten maske desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 23.04.2020 10:33 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda çalışmalarını sürdüren Bafra Umut Derneği ,Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi’ne maske desteğinde bulundu.Bafra Umut Derneği gönüllülerinin dikmiş oldukları maskeler, gıda paketlerinin yanı sıra vatandaşlara dağıtıyor.

Dernekten maske desteği

Korona virüsle mücadele kapsamında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’nda çalışmalarını sürdüren Bafra Umut Derneği ,Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi’ne maske desteğinde bulundu.
Bafra Umut Derneği gönüllülerinin dikmiş oldukları maskeler, gıda paketlerinin yanı sıra vatandaşlara dağıtıyor. Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte maske dikerek korona virüs mücadelesinde vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Aynı zamanda maskelerin bir kısmını da Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şubesi’ne hediye ettik. Maske kullanmanın önemini de ’sen maske takarsan beni, ben maske takarsam seni korurum’ şeklinde vatandaşlarımıza izah ediyoruz" dedi.
Dernek gönüllüleri tarafından dikilen maskeleri teslim alan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin de, "Bafra Umut Derneği’ne çok teşekkür ederim. Ramazan ayı içinde ziyaret edeceğimiz şehit ailelerimize ve gazilerimize elimiz boş gitmeyeceğiz" diye konuştu.

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