Ders kitapları hazır

Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtım Deposu’nu ziyaret eden Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ücretsiz ders kitaplarının okulların açılacağı ilk haftaya kadar tüm okullara gönderileceğini belirtti.

Müdür Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Zeki Atik ile birlikte Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtım Deposu’nu ziyaret ederek eğitim öğretime hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Müdür Başyiğit, ders kitapları dağıtım sorumlusu Cemil Metin’den bilgi aldı. Cemil Metin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için gönderilecek ders kitaplarının yüzde 91’inin Kütahya’ya ulaştığını belirtti.

Başyiğit, Bakanlık tarafından öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulmak üzere ile gönderilen ücretsiz ders kitaplarının, okulların açılacağı ilk haftaya kadar tüm okullara gönderileceğini belirterek, depoda çalışan, dağıtımı yapan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

