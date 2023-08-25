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Dershaneye giderken köpeklerin saldırdığı 12 yaşındaki çocuğu esnaflar kurtardı

25.08.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da dershaneye giden 12 yaşındaki çocuğa mahalledeki başıboş köpekler saldırdı.

Kolu ve bacağından yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındıktan sonra taburcu edildi. Olayın halen şokunda olan çocuk, “Artık köpek görünce korkuyorum” dedi.

Olay, 22 Ağustos Salı günü sabah erken saatlerde Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1946 sokak üzerinde yaşandı. Dershaneye gitmek için evinden çıkan 12 yaşındaki Alper Gençer, sokaktaki 5 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden ikisi Gençer’in sağ kolundan ve sol bacağından ısırdı. Çığlık seslerini duyan çevredeki esnaf, olay yerine koşup küçük çocuğu köpeklerin saldırısından kurtardı. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Oğlunun köpeklerin saldırısına uğradığına duyan anne Hilal Altay ise, işyerinden çıkıp geldiği sokakta onu kanlar içerisinde görünce şoka uğradı. Kolu ve bacağı kanlar içinde kalan çocuk, önce özel hastaneye ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada kuduz aşısı yapılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Hilal Altay ise polise giderek şikayetçi oldu.

“KUDUZ AŞISI YAPILDI”

Olayın halen şokunda olan Hilal Altay şunları söyledi: “Telefon geldi ve oğluma köpeklerin saldırdığını duydum. Durumunu bilmeyince parçaladılar diye düşündüm. Koşarak gittiğimde esnafın kurtardığını öğrendim. Kolu ve bacağında ısırıklar vardı. O şokla ne yapacağımı bilemedim. Kalp krizi geçirip öleceğimi sandım. 5 köpeğin saldırıp ikisinin ısırdığını sonradan öğrendim. Hastaneye götürülünce sabunlu suyla müdahale edildi ardından kuduz aşısı yapıldı. Ara ara aşılarını olacak. Şikayetçi oldum, olay adli yaralama olarak kayıtlara geçti.”

“HAYVAN DÜŞMANI DEĞİLİZ”

Belediyenin söz konusu köpekleri aldıklarını ve 10 gün gözetim altında tutacaklarını söylediğini belirten Altay, “Saldırmayacakların garantisini vermiyorlar ve barınaklarının olmadıklarını söyledi belediye görevlileri. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Yoksa biz hayvan düşmanı değiliz” dedi.

“KÖPEK GÖRÜNCE KORKUYORUM”

Kolunda yara izleri halen duran Alper Gençer ise olay gününü şu sözlerle anlattı: “Dershaneye giderken bir anda 5 köpek üstüme doğru koştu. Başta hiçbir şey yapmadım. Birisi zıplayıp kolumu ısırdı. Bir kuaför abi vardı o kurtardı beni. Hem kolumu hem de baldırımdan ısırdılar. Kolumu hissetmiyordum. Her yerim kan olmuştu ve şoktaydım. Şu an köpek görünce korkuyorum, bir daha ısıracaklar diye tedirgin oluyorum.”

“TEDİRGİNİZ”

Mahalle sakinlerinden Mine Gül ise, “Bu mahallede sürekli başıboş köpek sorunu oluyor. Oğlumu da kovalamışlardı, hatta birkaç sefer beni de kovalamışlar. Grup halinde geziyorlar ve özellikle sabah ya da akşamüstü saldırıyorlar. Görür görmez çok kötü oldum. Oğlum ya da benim başıma da gelebilirdi. Esnaflar kurtardığı için sevindim ancak halen tedirginiz” ifadelerine yer verdi.

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