YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Derslerini EBA üzerinden takip edebilsin diye tablet hediye edildi

Derslerini EBA üzerinden takip edebilsin diye tablet hediye edildi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.04.2020 14:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir lise öğrencisine, derslerinden geri kalmaması ve EBA sistemi üzerinden derslerini takip etmesi için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından tablet hediye edildi.Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA sistemi üzerinden gerçekleşen online derslere katılamayan M.B’ye Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tablet hediye etti.

Derslerini EBA üzerinden takip edebilsin diye tablet hediye edildi

Afyonkarahisar’da bir lise öğrencisine, derslerinden geri kalmaması ve EBA sistemi üzerinden derslerini takip etmesi için Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından tablet hediye edildi.
Covid-19 ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA sistemi üzerinden gerçekleşen online derslere katılamayan M.B’ye Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tablet hediye etti. EBA Sistemi üzerinden verilen eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Zeybek, M.B’nin eğitimden geri kalmaması gerektiğini söyleyerek tablet gönderilmesi talimatında bulundu. Tablet sürprizi karşısında oldukça mutlu olan M.B ise Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Eyüpsultanlı öğrenciler AYT ile kendilerini test etti

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sigara tiryakisi vatandaştan Korona virüs önlemi

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin bahçesini renklendirdiler

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

Vali Günaydın’dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyanlara teşekkür

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

İzmir'de çilek hasadı Kovid-19'a rağmen sorunsuz devam ediyor

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:38
Sabah
06:07
Öğle
13:02
İkindi
16:45
Akşam
19:46
Yatsı
21:10

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

İpek Özteke Eczanesi
Merkez
Uzman Eczanesi
Merkez
Yasemın Eczanesi
Merkez
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Çobanlar Eczanesi
Cobanlar
Çalışkan Eczanesi
Dinar
Dost Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bolvadin’de Covit-19 önlemleri aralıksız sürüyor

Bolvadin’de Covit-19 önlemleri aralıksız sürüyor

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi

Hayvan otlatan vatandaşın maaşı ayağına kadar getirildi

Şuhut’ta otomobil ile çekici çarpıştı

Şuhut’ta otomobil ile çekici çarpıştı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.