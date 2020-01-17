YURTHABER
  4. DES Genel Başkan Yardımcısı Topal: “Karne öğrencinin geleceğini belirleyen tek ölçüt değildir”

DES Genel Başkan Yardımcısı Topal: “Karne öğrencinin geleceğini belirleyen tek ölçüt değildir”

ERZURUM HABERLERİ  | 17.01.2020 09:33 | Son Güncelleme

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne alması ile başlayacak olan 15 günlük sömestr tatilini ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemini değerlendiren Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal, “Başarısız bir karne getiren çocuğunuzu kırmayın çünkü o karne yalnızca çocuğun değil, anne baba olarak sizin de karnenizdir.

DES Genel Başkan Yardımcısı Topal: “Karne öğrencinin geleceğini belirleyen tek ölçüt değildir”

Yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne alması ile başlayacak olan 15 günlük sömestr tatilini ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemini değerlendiren Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal, “Başarısız bir karne getiren çocuğunuzu kırmayın çünkü o karne yalnızca çocuğun değil, anne baba olarak sizin de karnenizdir. İyi bir karneyi öğrenci, veli ve öğretmen hep birlikte yakalayabilir” dedi.
Veliler karne konusunda çocuklarına nasıl davranacağını konusunda sorun yaşadığını anlatan Mustafa Topal, “Kötü karne alan çocuğuna sert ve aşağılayıcı davranan anne babalar çocuklarında ciddi kişilik bozukluklarına neden olmaktadır. Türkiye’de her karne döneminde dayak, evden kaçma, sahtecilik, intihar teşebbüsü gibi birçok olumsuz karne kaynaklı olayın yaşandığı, Türkiye’de karne Sendromunun aşılması için şu başlıkların tartışılması gerektiği belirtiliyor” diye konuştu.
Karne her şeyin sonu değil
Topal, Türkiye’de anne babalar karneye gereğinden fazla önem verdiğini karnenin, çocuğun geleceğinde belirleyici tek ölçüt olmadığını dile getirdi.
Velilere karne konusunda çocuklarınıza baskı yapmayın uyarısında bulunan Topal, anne babaların hatalı davranışlarından dolayı zayıf karne getiren birçok çocuk bunalım ve depresyona girmekte, ’başarısızlığı’ kişiliği ile özdeşleştirmektedir. Bazı öğrencilerin okulu ve öğretmenlerini sevmemesinin altında yatan nedenler, karne konusundaki yanlış tutumlarla oldukça ilgilidir. Karnenin tek başına başarıyı göstermediği ve karnenin ölçütlerden sadece bir tanesi olduğunu söyledi.
Kırık karne getiren çocuğa nasıl davranmalı?
Baskının çocuğu başarısızlığa iteceği unutulmadan karneye çok fazla anlam yüklenmemesi gerektiğini söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Topal, daha sonra şunları kaydetti;
“Kırık notların altında yatan asıl sebebi araştırmak gerekir. Anne baba bu işe, kendi çocukluklarından da başlayıp daha geniş bir çerçeveden bakmalı. Çocuklarına yüklenmemeli, onlarla ilgilenerek, sorunlarına yönelerek, düşük notları olduğu için yanlış yollara sapmasını engelleyebilirler. Zayıf notla karşınıza gelen çocuğunuzun sizden daha fazla üzüldüğünü unutmayın. Çocuğunuzu her haliyle sevdiğinizi, problemleri birlikte aşacağınızı ve ona güven duyduğunuzu hissettirin. Her çocuk farklı becerilere sahip bir bireydir. Bir başkasıyla kıyaslamaya sakın kalkışmayın. Başarısızlığının nedenini birlikte konuşun. Yapılabilecekleri belirleyin. Eksik olduğu konuları belirleyin, bunları nasıl gidereceğine birlikte karar verin. Gelecek dönem için başarısız olduğu derslerle ilgili neler yapılabileceğini planlayın. Bir sonraki dönem başarısını artırabileceği konusunda ona güvenin ve onu yüreklendirin. Öğretmenleri ve okul rehberlik servisleri ile iletişime geçin, yardım ve işbirliği isteyin.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Hizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi’nden anlamlı kampanyaHizmet İş Sendikası Erzurum Şubesi’nden anlamlı kampanya
Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştuDünya Şampiyonu Bilek Güreşçi Seven, devlet korumasındaki çocuklarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Toroslar’da yaşlılar açık havada sporun keyfini çıkarıyor

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Erzurum Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:27
Öğle
12:30
İkindi
15:00
Akşam
17:22
Yatsı
18:45

Erzurum Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Pelin Eczanesi
Palandoken
Pınar Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Çamlıca Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Bu tedavi şeker hastalığını yok ediyor!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Kışın ışıl ışıl cilt için bunlara dikkat!

Diyette psikoloji önemli

Diyette psikoloji önemli

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Ahşap Dile Geldi, Ortaya Naht Sanatı Çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.