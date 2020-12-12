DESKİ 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, daha sağlıklı ve yeterli içme suyu sağlamak için 15 farklı noktada daha sondaj çalışması başlattı. Büyükşehir DESKİ söz konusu yeni yatırımlarla kuruluşundan bu yana toplamda 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak.

Denizli’de vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, yeni sondaj yatırımlarına imza atıyor. Özellikle son yıllarda kuraklığa bağlı olarak içme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, içme suyu sondaj yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda içme suyu temininde sıkıntı yaşanmaması için yeni su kaynakları araştırmalarını sürdüren Büyükşehir DESKİ, 15 farklı noktada daha yeni içme suyu sondaj kuyusu açılmasını planladı. İlk olarak Buldan ilçesinin Gülalan Mahallesi ile Bozkurt ilçesinin Sazköy Mahallesi’nde sondaj kuyusu çalışmalarına başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ planladığı yeni yatırımlarla birlikte kuruluşundan bu yana toplamda 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak.