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DESKİ’den deprem bölgesindeki altyapıya hayati müdahale

21.02.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından seferber olan Denizli Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

DESKİ’den deprem bölgesindeki altyapıya hayati müdahale

Bu çerçevede Büyükşehir DESKİ ekipleri Hatay’da hayati derecede önem arz eden acil altyapı sorunlarını birer birer çözüyor.

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü depremin hemen ardından Hatay’da hayati derecede önem arz eden acil altyapı sorunlarını birer birer çözüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü’nün tam donanımlı su arıza tamir araçları ve diğer iş makineleri ve toplam 35 personeli ile birlikte Büyükşehir DESKİ ekipleri Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde başta içme suyu hatlarının arızaları onarımı olmak üzere, içme suyu hattı vana tespitleri ve tamiri, içme suyu hatlarında fiziki kayıp arama çalışmaları, içme suyu depo çıkış ile hatlarında debi ölçüm çalışmaları, çadır ve konteynır kentlerde tuvalet, duşlarda su ve kanal aktarma ile aşevleri kamu kurumları ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara tanker ile içme suyu temini çalışmaları, jeneratör desteği ve bakımı, sondaj kurulumları ile tuvalet ve duş kurulumları gerçekleştirildi.

Büyükşehir DESKİ ekipleri İskenderun’da çalışmalarına devam edecek
Büyükşehir DESKİ’ye ait iş makineleri ve araçları aynı zamanda defin yeri hazırlamada aktif rol oynarken, Hatay’ın altyapı hatları da Denizli Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemine entegre edilerek sorunların hızlı ve yerinde çözümlenmesi sağlandı. Büyükşehir DESKİ ekipleri, Antakya ve Defne’de çalışmalarının yanı sıra yeni görev yeri olarak belirlenen İskenderun ilçesinde de çalışmalara başladı.

HEP BİRLİKTE YARALARIMIZI SARACAĞIZ”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan deprem bölgesinde Büyükşehir DESKİ olarak bölgede yaşayan herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamına devam edebilmesi için, gece gündüz demeden çalıştıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla deprem için seferber olduğunu anlatan Başkan Zolan, “Devletimiz tüm imkanlarını bölge için seferber ediyor, biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bölgede yer alan ekiplerimizle, iş makineleri ve farklı araçlarımızla canla başla çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte yaralarımızı saracağız. Allah’ım güç kuvvet versin” dedi.

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