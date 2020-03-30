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Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.03.2020 17:37 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde yıllardır limandaki kulübede ördek bakan Necmi Kuru’nun bakımını yaptığı ördeklere yardım istemesi üzerine Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde yıllardır limandaki kulübede ördek bakan Necmi Kuru’nun bakımını yaptığı ördeklere yardım istemesi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi.
Evden çıkamadığı için belediyeden destek isteyen Kuru, “Kdz. Ereğli Belediyesi’ne teşekkür ederim. Günlük olarak ördeklerin bakımını yapıyorlar, yemlerini veriyorlar” dedi.
Kdz Ereğli Belediyesi korona virüs salgınına karşı topyekun mücadele halinde. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve işsiz kalmış, ihtiyacı bulunan ailelere evde sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Cumhuriyet Halk Evleri’nde oluşturulan atölyede maske üretimine devam ediliyor. Zabıta ekipleri evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların alışverişlerini, banka işlemlerini yapıyor. Ereğli’de ortak alanlar sokaklar dezenfekte ediliyor. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının günlük olarak bakımlarını yapıyor. Ekipler hayvanlara yiyecek, içecek veriyor, barınaklarını temizliyor.

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