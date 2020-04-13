Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

İSTANBUL (AA) - Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, sağlık sektörünün yanında, yeni dünya düzeni ile birlikte tüm sektörlerin birbirlerini tanıma ve ortak çalışma yapacakları bir sürece gireceğini belirterek, "Her sektör günün şartlarına uymak için eksik taraflarını, diğer sektörlerle birlikte geliştireceği proje ve buluşlar kapsamında ortak akıl ile tamamlamak durumunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile değişecek dünya düzeni hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yamankaradeniz, ekonomide yeni bir döneme gidildiğini, sağlık ve medikal sektörlerinde her ülkenin eksiklerini gördüğünü belirtti.

Kovid-19 salgın döneminin bir kırılma ve hızlandırıcı etki yarattığını ifade eden Yamankaradeniz, "Sağlık sektörünün yanında, yeni dünya düzeni ile birlikte tüm sektörler birbirlerini tanıma ve ortak çalışma yapacakları bir sürece girecekler. Her sektör günün şartlarına uymak için eksik taraflarını, diğer sektörlerle birlikte geliştireceği proje ve buluşlar kapsamında ortak akıl ile tamamlamak durumunda kalacak. Endüstriyel anlamda özellikle tıp ve mühendislik alanlarında daha yoğun ortak çalışmaların olacağı buluşlar göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.