YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle sektörler eksiklerini ortak akılla tamamlayacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz: - "Her sektör günün şartlarına uymak için eksik taraflarını, diğer sektörlerle birlikte geliştireceği proje ve buluşlar kapsamında ortak akıl ile tamamlamak durumunda kalacak"

İSTANBUL (AA) - Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, sağlık sektörünün yanında, yeni dünya düzeni ile birlikte tüm sektörlerin birbirlerini tanıma ve ortak çalışma yapacakları bir sürece gireceğini belirterek, "Her sektör günün şartlarına uymak için eksik taraflarını, diğer sektörlerle birlikte geliştireceği proje ve buluşlar kapsamında ortak akıl ile tamamlamak durumunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile değişecek dünya düzeni hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yamankaradeniz, ekonomide yeni bir döneme gidildiğini, sağlık ve medikal sektörlerinde her ülkenin eksiklerini gördüğünü belirtti.

Kovid-19 salgın döneminin bir kırılma ve hızlandırıcı etki yarattığını ifade eden Yamankaradeniz, "Sağlık sektörünün yanında, yeni dünya düzeni ile birlikte tüm sektörler birbirlerini tanıma ve ortak çalışma yapacakları bir sürece girecekler. Her sektör günün şartlarına uymak için eksik taraflarını, diğer sektörlerle birlikte geliştireceği proje ve buluşlar kapsamında ortak akıl ile tamamlamak durumunda kalacak. Endüstriyel anlamda özellikle tıp ve mühendislik alanlarında daha yoğun ortak çalışmaların olacağı buluşlar göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Patent altına almak çok daha değerli olacak"

Yamankaradeniz, Kovid-19 salgını döneminde üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığı kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkelerarası sınırlar kapatılmak zorunda kalınca herkesin kendi çözümünü kendisinin bulması gereken bir süreç yaşandı. Bu dönemden sonra artık ülkeler toplu iğne üretmek için bile kendi kaynaklarına ve çözüm yollarına yönelmek durumunda olacaklar Düne kadar uluslararası ticarette geçerli olan rekabetçi fiyatla ihracat mantığı, yerini kendi üretimini kendi yapan bir sisteme bırakmak zorunda. Üretim aşamasında da günümüzün ihtiyaçlarını gözeterek yapılacak buluşlar ve patent kavramı önemli olacak. Katma değerli üretim yapmak için buluşlara yönelmek ve patent altına almak çok daha değerli olacak. Daha çok marka ve tasarım yaratılması ihtiyacında olacağız. Lisanstan para kazanma ivmesi artacak.”

- "Hijyeni ön plana alan çalışmalar devreye alınmak zorunda kalınacak"

Kovid-19 nedeniyle hijyene bakışında değiştiğini belirten Yamankaradeniz, “Artık restorana girdiğimizde eski alışkanlıklarımız yerine çok daha detaylı incelemeler yapacağız. Bu da tarladan soframıza kadar her aşamanın gözden geçirilip üretim süreçlerinin yeniden planlanmasının gerekeceği bir düzenlemeyi ve ihtiyaçları ifade ediyor. Hijyeni ön plana alan çalışmalar devreye alınmak zorunda kalınacak. Bu düzenlemeler sonucu yüzlerce patente konu olacak üretim, teknoloji ve buluştan bahsediyoruz.” yorumunda bulundu.

Yamankaradeniz, Türkiye’de son 15 yılda patent alanında giderek artan taleplerin var olduğunu gözlemlediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

“Üretim arttıkça patent başvurusunda da artışlar olacak. KOBİ’lerimizin adımları yeterli değil. Bunun en önemli sebebi ülke olarak kendimize güvenmiyoruz. Bizim de bilgi düzeyimiz ve yaratıcı fikirlerimiz oldukça iyi. 'Biz de varız' diyebilecek güçteyiz. Üretim potansiyelimiz var. İlaç ve savunma gibi sektörlerde bu potansiyeli mutlaka değerlendirmeliyiz. Bununla beraber, firmaların yalnızca bireysel başarısının değil sektör iş birliklerinin de kazancın artmasında önemli olduğunu anlamak gerekiyor. Özellikle KOBİ’lerin potansiyellerini ve gelirlerini geleneksel çözüm yöntemleri yerine patent alarak çok daha yükseğe taşıyabileceklerini unutmamalılar.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru En büyük şehirleri bile geride bıraktı! O ilçede ceza rekoru
Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısıMedipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Destek Patent Destek Patent: Yeni dünya düzeniyle Kovid-19

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

İstanbul Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:50
Sabah
06:21
Öğle
13:10
İkindi
16:51
Akşam
19:48
Yatsı
21:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tuğba Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Maltepe’de “korona virüsü” seferberliği

Ağrılı adet gören kadınlar dikkat

Ağrılı adet gören kadınlar dikkat

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.