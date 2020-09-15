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Destekleme ve yetiştirme kursları başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 17:10 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında YKS kursu açıldı.Lise öğreniminden mezun olan ve YKS sınavı sonucu herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere yönelik YKS kursu açıldı.

Adıyaman’ın Sincik Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında YKS kursu açıldı.
Lise öğreniminden mezun olan ve YKS sınavı sonucu herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere yönelik YKS kursu açıldı. Kurslar öğrencilerin talepleri doğrultusunda matematik, geometri, edebiyat, tarih ve coğrafya derslerinden açıldı. Kursu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ve Şube Müdürleri İsmail Öner ve Ahmet Özelmiş kurs hakkında bilgi aldı.
Derslikte öğrencilerle sohbet eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, bu zorlu süreçte her öğrencinin iyi motive olmasını, sürekli bir şekilde günde 8 saat ders çalışması gerektiğini söyledi. İhtiyaçlar hakkında öğrenciler ile bir süre sohbet eden Aydın, kurs öğretmenine emeklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.
Aydın, “Pandemi yüzünden zorlu bir süreçten geçiyoruz. Öğrencilerin bu konuda daha sabırlı olmaları ve iyi bir motivasyonla sürekli çalışması gerekmektedir. Bu konuda liseden mezun olan öğrencilerin ekonomik durumları iyi olanlar diğer il ve ilçelerde eğitimini kurslar ve etüt merkezleri sayesinde bir ücret karşılığı yürütmektedir. Ancak kalan öğrenciler için ilçemizde böyle bir kurs merkezinin olmaması büyük bir eksiklikti. Ziraat bankasının yanında yer alan kısım dersliğe çevrilerek mezunların burada ücretsiz bir şekilde eğitim alması sağlandı. Kayıtlar ile birlikte şu an 20 öğrenciye ulaşmış bulunmaktayız. Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Halk Eğitimi arasında çok iyi bir koordinasyon sağlayarak öğretmenlerin öğrencilere ulaşmasına katkı sunduk. Eğitimlerimiz 7 Eylül Pazartesi tarihi itibari ile başladı, 6 Haziran’a kadar devam edecektir. Kurs yerinin hazırlanmasında emeği geçen ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz de güzel bir şekilde çalışıp kursa sürekli gelerek bilgilerini pekiştirip yeni şeyler eklerlerse hedefledikleri üniversiteyi ve bölümü kazanacaklarına inanıyorum‘’ dedi.
YKS kursları belirlenen takvim doğrultusunda haftanın her günü devam ederek Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

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