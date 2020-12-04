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Deterjan fabrikasında çıkan yangın çevredeki binalara sıçradı

DENİZLİ HABERLERİ  | 04.12.2020 18:05 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın çevredeki iki binaya sıçradı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde deterjan ve temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada çıkan yangın çevredeki iki binaya sıçradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle diğer binalardaki yangından kısa sürede kontrol altına alınırken, 100 yaşındaki bir kadın son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; saat 16.390 sıralarında Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde faaliyet gösteren deterjan ve temizlik malzemeleri üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimyasal maddelerin tutuştuğu yangın, kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen alevler ve siyah dumanlar şehrin birçok yerinden göründü. Çevredeki iki binanın dış cephelerine sıçrayan yangın, büyük koru ve paniğe neden oldu.
Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, çevre binalardaki yangınların iç kısımlara sirayet etmesini engelledi. Bu binalardan birisinde yaşayan 100 yaşındaki kadın, son anda kurtarıldı. Zaman zaman patlama seslerinin geldiği yangına, itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

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