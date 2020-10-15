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DEÜ Rektörü Hotar'dan CHP İzmir Milletvekili Sertel'in iddalarıyla ilgili açıklama:

İZMİR HABERLERİ  | 15.10.2020 23:37 | Son Güncelleme

"Siyasetçi kimliğini kenara bırakmış bir bilim insanını siyasetin içine çekmeye çalışmak bir şey kazandırmaz"

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in kendisiyle ilgili basında yer alan açıklamalara ilişkin, "Siyasetçi kimliğini kenara bırakmış bir bilim insanını siyasetin içine çekmeye çalışmak bir şey kazandırmaz." ifadesini kullandı.

DEÜ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Hotar, asli görevi vatandaşı temsil etmek olan bir milletvekilinin ülke sorunları ile uğraşmak yerine şahsi hezeyanlarını gündeme taşımasının ve Dokuz Eylül Üniversitesi gibi saygın bir yükseköğretim kurumunu yıpratmaya yeltenmesinin son derece düşündürücü olduğunu belirtti.

Hakkında 3 fezleke düzenlenen bir vekilin durumuna gülerek tepki göstermesinin zeka belirtisi olmadığını belirten Prof. Dr. Hotar, "Hukuk devletine olan saygısızlığının ve kendini bilmezliğin alametidir. Mensubu olmaktan gurur duyduğum üniversitemize rektör olarak atandığım günden bu yana şahsımla ilgili aslı astarı olmayan iddiaları ortaya atan ve karalama kampanyası yürütmek için elinden geleni yapan bu vekil, yalanlarını kamuoyu önünde açıklamaktan çekinmemekte, iftiralarına 'gözbebeği' diye hitap ettiği üniversitemizi alet etmek istemektedir. Bunu yaparken de bağımsız yargının temsilcisi olan savcıları, şikayetleri adeta görev addeden kamu görevlisi olarak nitelemekte, kendisine ve partisine, sosyal medya mesajları üzerinden kahramanlık destanları çıkarmayı hedeflemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sorumlu bir milletvekili, insanları rahatsız etmekten ve fezleke düzenlenmesinden onur duymaz" diyen Hotar, şunları kaydetti:

"Milletine, devletine ve insanlığa hizmet etmekten mutluluk duyar. Böyle bir gayesi olmayan bu vekilin Sayıştay Raporu'nu bahane ederek 'kurumlarda usulsüzlük ve yolsuzluk var' algısı yaratmaya çalışması elbette şaşılacak şey değildir. Lakin, kendi amacı hizmet olmayan birisi için tek çıkış yol, başkalarının başarılarını kıskanmak ve çalışmalarını karalamaktır. O bahsedilen rapordaki bütün tespit ve bulgulara ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mercilere zaten yapılmıştır. Ortada hukuken hesap verilemeyecek bir durum da yoktur. Siyasetçi kimliğini kenara bırakmış bir bilim insanını siyasetin içine çekmeye çalışmak bir şey kazandırmaz.

Bugüne kadar gerek bilim insanı, gerek milletvekili olarak aziz milletimize hizmet etmekten her zaman onur duydum. Önümüzdeki dönemde aynı kararlılıkla yoluma devam edeceğim. İplerini kimin tuttuğu belli olmayan bu vekil için de yasal süreçleri takip edeceğim. Yolsuzlukları, hukuksuzlukları ve kokuşmuşlukları gündeme getirmek iddiasında olan bir siyasetçi, öncelikle 'FETÖ borsası' diye işaret ettiği mafyanın kendi siyasetini güden belediye başkanlarına yaptığı saldırılarla ilgilenmeli ve buradaki ilişkiler ağından doğruları bulmaya çalışmalıdır. İhtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek için üniversite yönetiminin kararıyla başlatılan girişimlerle alay edecek kadar çürük siyaset yapan bir kişi, önce vicdan aynasına bakmalıdır."

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, bazı gazetelerde yer alan şu iddialarda bulunmuştu:

"Hakkımda düzenlenen 3 fezlekenin de aynı kişinin şikayetleri sonucunda olduğunu görünce verdiğim ilk tepki gülmek oldu. Eskinin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili olan son 2 yıldır da DEÜ Rektörlüğü yapan Fatma Seniha Nükhet Hotar'ın kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiğim ve kendisine iftira attığım gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Ağababaları Ankara'da olan Fatma Seniha Nükhet Hotar hanım şunu bilsin ki beni korkutamaz, sindiremez, yıldıramaz. Fezleke sopasıyla beni korkutacağını ve hepimizin gözbebeği olan DEÜ bir siyasi partinin arka bahçesine çevirmesine göz yumacağımı ummasın."

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