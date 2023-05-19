DEÜ’den ’Cana Can Kat’ projesi

DEÜ Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan ‘Cana Can Kat’ adlı örnek proje ile çalışmalarına başlayan DEÜ Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Kiraz Belediyesi iş birliğinde orta-ileri yaş popülasyondaki kardiyovasküler risk profillerinin belirlenmesi ve hipertansiyon sıklığının saptanmasını sağlayacak sağlık taramaları yapacak.

Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi, kalp hastalıklarına yönelik sağlık projesini hayata geçirmek için ilk adımı attı. DEÜ Tıp Fakültesi tarafından hazırlanan ‘Cana Can Kat’ adlı örnek proje çerçevesinde çalışmalarına başlayan DEÜ Rektörlüğü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Kiraz Belediyesi iş birliğinde Kiraz’da yaşayan orta-ileri yaş (40-80) popülasyondaki kardiyovasküler risk profillerinin belirlenmesi ve hipertansiyon sıklığının saptanmasını sağlayacak sağlık taramaları yapacak. Teşhis ve tedavi süreçlerini de kapsayan proje ile ilgili DEÜ Rektörlüğü binasında düzenlenen protokol imza törenine; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Caner Çavdar, Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene, DEÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hatice Nur Olgun ve DEÜ üst yönetimi katıldı.

"PROJE ÖRNEK OLACAK"

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, farklı bölgeler için de örnek teşkil edecek bir sağlık projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Rektör Hotar, “Kiraz’da geçtiğimiz günlerdeki hayvan barınağı açılışımız sırasında bize bu yönde gelen talebi hızla sonuçlandırmak istedik. İzmir İl Sağlık Müdürümüz ile derhal iletişime geçerek durumu anlattık. Tıp fakültemiz tarafından hazırlanan ‘Cana Can Kat’ projemiz çerçevesinde, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Kiraz Belediyesi iş birliğinde ilçemizde yaşayan orta-ileri yaş grubuna yönelik kalp hastalıkları risklerini tespit etmek, tarama, teşhis ve tedaviyi kapsayan önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz. 6 hafta olarak planlanan projemizde ilk etapta 650 Kirazlı vatandaşımıza bu hizmeti sağlayacağız. Gerekli olması halinde bu süreyi uzatacağız. Projemiz diğer bölgeler için de örnek teşkil edecek” diye konuştu.

DÜNYA HİPERTANSİYON GÜNÜ’NDE İMZALANDI

Kalp hastalıklarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ihtiyacının saptamasının yapılabilmesi açısından önem arz eden projenin Dünya Hipertansiyon Günü’nde hayata geçirilmesinin tesadüf olmadığını belirten Rektör Hotar, protokolün hem bilimsel hem insani hem de şifa verici yönü olduğunu vurguladı. Rektör Hotar, “Tarafların projede çok değerli katkıları var. DEÜ olarak bu anlamlı günde imzalanan projenin bilimsel altyapısını hazırlamak, etik kurul kararını almak, projenin gerçekleşmesi amacıyla gerekli altyapıyı temin etmek ve elde edilecek verilerin bilimsel makalelerde kullanmasından sorumluyuz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak toplum yararına çalışma misyonunu benimsemiş bir yükseköğretim kurumuyuz. Bu hedefimizin bir uygulama örneğini daha göstermiş oluyoruz böylece. Projeye hızlı katkılarından dolayı il sağlık müdürümüze, belediye başkanımıza ve araştırma uygulama hastanemizin değerli hocalarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE RİSK ALTINDA

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her 10 kişiden 3’ünün hipertansiyon hastası olarak kayda geçtiği bilgisini paylaşan Rektör Hotar, “Kardiyovasküler hastalıklar, tanı ve tedavideki büyük ilerlemelere rağmen dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Küresel bir sorun olarak ele alabileceğimiz bu hastalıkta ülkemiz de yüksek risk bölgesi içinde yer alıyor” sözlerine yer verdi.

ERKEN TANININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Protokol töreninde konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz’da 40 yaş üzerinde yaklaşık 21 bin kişi yaşadığı bilgisini paylaşarak “İlçedeki bu vatandaşlarımızın hastalıklarının teşhisi konusunda gecikme yaşanabilmekte ve riskli durumlarla karşı karşıya kalınabilmektedir. Dolayısıyla bu noktada erken tanının önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu örnek projeye katkılarından dolayı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a hem ilçem hem şahsım adına teşekkür ediyorum ve bu yöndeki iş birliklerimizin sürmesini temenni ediyorum” dedi. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş da imza törenindeki konuşmasında, girişimleri için DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’a ve DEÜ Tıp Fakültesi bilim insanlarına teşekkür etti. Protokol konuşmalarının ardından projeye yönelik imzalar atılarak kurum temsilcileri birbirlerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

