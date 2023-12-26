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DEÜ’lü yüzücülerden 1 rekor, 8 madalya

26.12.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen yüzme şampiyonasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) rüzgârı esti.

DEÜ’lü yüzücülerden 1 rekor, 8 madalya

Organizasyona 5 sporcusu ile katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü, biri Türkiye rekoru olmak üzere 4 birincilik, toplamda 8 madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonasında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) damga vurdu. Beylikdüzü Yüzme Havuzunda düzenlenen organizasyona 5 sporcusu ile katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü, biri Türkiye rekoru olmak üzere 4 birincilik, toplamda 8 madalya elde etti. Türkiye rekorunun ve birinciliklerin sahibi DEÜ Spor Kulübü sporcusu 13 yaşındaki Derin Akar; kadınlar 200 metre karışık, 50 metre kelebek, 50 metre kurbağalama ve 1:04.33’lük derecesiyle 13 yaş Türkiye rekoru kırdığı 100 metre karışık yüzme yarışlarında, altın madalyaya uzandı. Şampiyonada ayrıca DEÜ’den Azra Askar; 13 Yaş 100 metre kurbağalamada Türkiye 4’üncüsü, 50 metre kurbağalamada Türkiye 6’ncısı ve 200 metre kurbağalamada Türkiye 7’incisi olurken, Çağdaş Çolakoğulları ise 100 metre karışıkta Türkiye 7’ncisi oldu.

“ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞANIMIZDIR”

Gelişmeyi değerlendiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ’nün spor bilimlerindeki yatırımları, genç sporculara sunduğu imkanlar, altyapı ve tesisleriyle Türkiye’nin bu alandaki en önemli yükseköğretim kurumlarından birisi olduğunu vurguladı.

DEÜ’nün bu zamana kadar birçok milli sporcu yetiştirdiğini ve onlara ev sahipliği yaptığının altını çizen Rektör Hotar, organizasyonda Türkiye rekorunun uzun bir zamanın ardından İzmir kökenli bir kulüp tarafından kırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Hotar, “Kulaçlarını rekorlar için atan yüzücülerimiz, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüplerarası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık yaş Yüzme Şampiyonasına başarılarıyla adeta damga vurdular. 1 Türkiye rekoru ve 4 altın madalya elde ettiğimiz şampiyonadaki performansları için genç sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyorum. Toplamda 8 madalya kazandık. Sporcu bir üniversite olarak da ön plana çıkan DEÜ olarak, sporu her zaman önceliğimize aldık ve gençlerimizi spora yöneltmek için çeşitli teşvikler geliştirdik. Bu çabalarımızın meyvesini topluyoruz. Hedefimiz; sadece ulusal değil, uluslararası arenada da önemli başarılar elde etmek. Sporcularımızın başarılarıyla gurur duyuyor, DEÜ olarak bu başarıları ülkemizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak uğruna canlarını tereddütsüz feda eden kahraman Şehitlerimize armağan ediyoruz” dedi.

“ÜLKEMİZİN SPORDAKİ GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKILAR SUNUYORUZ”

Şampiyonaya 5 sporcu ve 2 yüzme antrenörü ile katıldıklarını belirten DEÜ Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. Tolga Şahin, “Spor bilimlerinde Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada yüzücülerimizin performansları ve elde ettikleri önemli başarılar dolayısıyla büyük bir mutluluk yaşıyoruz. DEÜ Spor Kulübü olarak, üniversitemiz çatısı altında birçok spor branşında faaliyet gösteriyor ve ülkemizin spordaki gelişimine önemli katkılar sunuyoruz” ifadesinde bulundu.

“MADALYALARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ”

Organizasyonda biri Türkiye rekoru olmak üzere 4 birincilik elde eden Derin Akar’ın ve diğer sporcuların Deniz Bora Alkan ile birlikte antrenörü olan DEÜ Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Ayşegül Emir ise şampiyonaya hazırlık süreci hakkında bilgiler verdi. Emir, “Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Kulübü Yüzme Takımı olarak, beş senelik bir emeğin sonunda, yılın son yarışı olan Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası’nda 5 sporcumuzun da göstermiş olduğu başarılardan ve elde ettiğimiz 8 madalyadan dolayı çok mutluyuz. Milli takıma sporcu kazandırdığımız bu süreçte, İzmir kökenli bir takım tarafından uzun zamandır kırılamayan Türkiye rekorunu da kırmış olduk” diye konuştu.

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