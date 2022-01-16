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Dev dalgaların ulaşımı aksattığı Karadeniz sahil yolunda trafik normale döndü

16.01.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dev dalgaların ulaşımı aksattığı Karadeniz sahil yolunda trafik normale döndü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dalgaların hasara yol açtığı Karadeniz sahil yolundaki moloz ve ağaç parçaları temizlendi.

Karadeniz sahil yolu güzergahında İsmetpaşa Caddesi'nde dün saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtınanın oluşturduğu 6 metrelik dalgalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Tek şeridi ulaşıma kapatılan ve trafik geçişi diğer şeritten kontrollü olarak sağlanan yolda, fırtınanın dinmesiyle Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Sahil yolundaki moloz ve ağaç parçalarının kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İnebolu Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkilileri fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybettiğini bildirdi.

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