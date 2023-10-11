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  4. Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi

Dev kruvaziyer İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotasını Hayfa yerine Marmaris'e çevirdi

11.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret eden dev yolcu gemisi, daha sonra rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 294 metre uzunluğundaki gemide, çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 600 yolcu ile 1022 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Norwegian Jade'in Marmaris ziyaretinin planlı olmadığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris Kruvaziyer

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