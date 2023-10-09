YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi

Dev kruvaziyer, rotasını İsrail'den Alanya'ya çevirdi

09.10.2023 13:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Hayfa Limanı'ndan bölgedeki gerginlik nedeniyle erken ayrılan "Nieuw Statendam" isimli kruvaziyer, 2 bin 542 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Hollanda bandıralı dev yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu ABD'li, Kanadalı, Hollandalı ve Belçikalı 2 bin 542 yolcu olduğu öğrenildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcular, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdi, bazıları da alışveriş yaptı.

Geminin akşam saatlerinde Limasol Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı belirtildi.

"Nieuw Statendam"ın Alanya ziyaretinin planlı olmadığı, Filistin-İsrail gerginliği nedeniyle rotasını değiştirdiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz olduEkim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz oldu
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandıZeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacakGençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak
Anahtar Kelimeler:
Alanya İsrail Kruvaziyer savaş

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:50
İkindi
16:04
Akşam
18:38
Yatsı
19:52

Antalya Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Kavuklu eczanesi
Kas
Ekinci eczanesi
Dosemealti
Sevindi eczanesi
Alanya
Irmak eczanesi
Alanya
Aydoğdu eczanesi
Alanya
Çamlik eczanesi
Manavgat
Antalya eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.