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Dev maçta inanılmaz son! Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi! Tekrar puan farkını 6'ya çıkardı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 23:03
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Süper Lig'de 16. hafta dev bir maçla sona erdi. Galatasaray, taraftarı önünde Şenol Güneş'in Trabzonspor'unu ağırladı. Karşılaşmada 2 kez geriye düşen Karadeniz ekibi, 3-2'de öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sarı - kırmızılılar sahadan 4-3 üstün ayrıldı.

Dev maçta inanılmaz son! Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi! Tekrar puan farkını 6'ya çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oldu. Karşılıklı birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada kazanan Galatasaray oldu. Hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı mücadele 4-3 sarı - kırmızılıların üstünlüğü ile tamamlandı.

TAM 7 GOL!

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RAMS Park'ta oynanılan maçta sarı - kırmızılılarda galibiyet gollerini Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi (P) ve Ali Şahin Yılmaz (KK) ile buldu. Trabzonspor ise sarı - kırmızılılara Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile cevap verse de üç puana yetmedi.

CİMBOM PUAN FARKININ ERİMESİNE İZİN VERMEDİ

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Trabzonspor'u 90+8'de bulduğu golle yıkan Okan Buruk ve öğrencileri, puanını 41'e yükseltti. Trabzonspor ise 16 puanda kaldı ve ligin 15. sırasına demir attı.

OZAN TUFAN DAMGASINI VURDU

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Mücadelenin 17. ve 55. dakikalarında sahneye çıkan Ozan Tufan, Galatasaray'a rakip olduğu 11. maçında ilk gollerini ağlara gönderdi. Milli futbolcu, aynı zamanda Trabzonspor formasıyla ilk gollerini kaydetti.

BATSHUAYI YİNE YAPTI!

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Karşılaşmada sonradan oyuna girerek beraberlik golünü kaydeden Michy Batshuayi (12), Süper Lig tarihinde oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda ondan daha fazla gol atan tek yabancı oyuncu olan Pierre Webo'yu takip ediyor.

SELÇUK İNAN'DAN BU YANA İLK KEZ

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Yunus Akgün, Selçuk İnan'dan (Nisan 2012; 1 gol & 1 asist) bu yana sarı - kırmızılı formayla Trabzonspor'a rakip olduğu bir Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Türk oyuncu oldu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Ozan Tufan galatasaray
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