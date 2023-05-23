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Dev mantar görenleri hayrete düşürdü

23.05.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’a bağlı Sivaslı ilçesinde dağa mantar toplamaya giden Çiftçi Mustafa Teke, Giant pufball olarak bilinen dev Ayıpufu mantarı buldu.

Tartılan mantarın ağırlığı tam 4 kilo 20 gram geldiği açıklandı.

Uşak’ın Sivaslı İlçesi Selçikler Beledisinde yaşayan çiftçi Mustafa Teke, Kocadağ mevkiinde yıllardır yaptığı gibi mantar toplamaya çıktı. Ama bu kez dev bir mantara rast geldi. Giant pufball olarak bilinen dev Ayıpufu mantarı genellikle yaz sonu ve sonbahar aylarında çayırlarda, tarlalarda ve yaprak döken ormanlarda yaygın olarak bulunmasına rağmen, Mustafa Teke’nin bulduğu 4 kilo 20 gram ağırlığındaki mantara Uşak’ta ilk kez rastlandığı belirtildi.

Görenlerin, hayretler içerisinde kaldığı dev mantarı nasıl bulduğunu anlatan Mustafa Teke, “Yıllardır dağlarda mantar toplarım. Bu dev mantarı görünce önce ne olduğunu anlamadım. Sonra ilçem Sivaslı’ya getirdim. Burada yetkililer bunun Ayıpufu mantarı olduğunu söylediler. Bende mantarı görenlerde çok şaşırdık. Hayatımda ilk kez bu kadar büyük bir mantar görüyorum” dedi.

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