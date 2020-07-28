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Dev tesis için esnaf ve vatandaştan hayır dua

BURSA HABERLERİ  | 28.07.2020 11:50 | Son Güncelleme

Bayrama günler kala en hareketli yerlerin başında gelen Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde incelemelerde bulunan Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Dündar’ın yolu sık sık memnuniyetlerini ifade etmek isteyen esnaf ile vatandaşlar tarafından kesildi.

Bayrama günler kala en hareketli yerlerin başında gelen Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi’nde incelemelerde bulunan Hakan Çavuşoğlu ve Mustafa Dündar’ın yolu sık sık memnuniyetlerini ifade etmek isteyen esnaf ile vatandaşlar tarafından kesildi. Gösterilen ilgiye teşekkür eden Başkan Dündar, vatandaşın tebessümünden ve hayır duasından daha değerli bir şey olmadığını söyledi.
Kurban Bayramı öncesi Bursalılar, kurbanlık alışveriş için Osmangazi Belediyesi’nin hizmete kazandırdığı Hijyenik Kurban Satış ve Kesim Tesisi’ne büyük rağbet gösteriyor. Veysel Karani Mahallesi’nde inşa edilen Türkiye’nin en modern kurban satış ve kesim tesisini TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte gezdi. Kurbanlık hayvan satan esnafa hayırlı işler dileyen Çavuşoğlu ve Dündar, vatandaşların alışverişlerinde de aracılık etti.
Toplam 70 bin metrekare alanı kapsayan tesisin önemli bir ihtiyacı karşıladığına dikkat çeken Hakan Çavuşoğlu, esnaf ile vatandaşların duyduğu memnuniyetin tesisin ne kadar doğru ve talebe uygun olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, “Osmangazi Belediyemiz, yaklaşmakta olan kurban bayramı öncesi hem satıcı hem de vatandaşımız için son derece güzel bir tesisi şehrimize kazandırdı. Burada 3 bin 500 civarı büyükbaş, 10 bin civarı ise küçükbaş hayvanın satışa sunulduğunu öğrendik. Bu vesileyle tüm Bursalılar adına Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Çatısındaki güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretecek tesisin iyi düşünülmüş bir proje olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Burada vatandaşlarımız, hijyenik bir ortamda kurbanlık hayvan alabilecek ve kurban ibadetlerini yerine getirebilecek. Belediyemiz, kurban kesim yerlerinin son hazırlığını büyük bir titizlikle yapıyor. Ayrıca kurban arifesinde yoğunluk yaşanırken, ekipler düzeni sağlamak adına yoğun mesai harcıyor. İyi düşünülmüş ve planlanmış bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bursa ve Osmangazi’mize hayırlı olsun” diye konuştu.
Ziyaret sırasında Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pazarda yer alan dört boynuzlu koçu kurbanlık olarak satın aldı. Vatandaşların ilgisinin tüm yorgunluk ve yoğunluklarını hafiflettiğini kaydeden Dündar, “Bu yıl, Geçit ve Veysel Karani bölgelerinde kurban satış noktası oluşturduk. Tesisimiz, çatısıyla ve padokların ayrı olmasıyla son derece modern bir yer oldu. Yaklaşık 10 gün önce satıcılarımız buraya geldi. Bugün baktığımızda satışlarda ciddi bir adım kaydedildiğini görüyoruz. Kurbanlık alacak ve satış yapacak vatandaşlarımız için güzel bir ortam var. Tesisimizde düzen sağlanmış bir vaziyette. Özellikle otoparkla ilgili ciddi bir çalışma yaparak trafik aksaması konusunu ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımız inşallah, bayramın birinci günü itibariyle kesimlerini en hijyenik şekilde yapacak” şeklinde konuştu.

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