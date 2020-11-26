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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Adıyaman İl Kongresi'ne katıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.11.2020 16:50 | Son Güncelleme

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan partisinin Adıyaman İl Kongresi'ne katıldı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Adıyaman İl Kongresi'ne katıldı.

Adıyaman programı kapsamında sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan Babacan, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla görüştü.

Babacan, partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, yetkililerin açıkladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına değindi.

Türkiye'de gerçek sayıların gizlendiğini ileri süren Babacan, şunları kaydetti:

"Dün akşam hükumetin ilgili bakanı bir açıklama yaptı. Aylardır hepimizden gizlenen bu pandemiyle ilgili vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatteki vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu söyledi. Tabii bu sayıya inanacaksak o ayrı mesele, geçtiğimiz haftalarda yaptığım pek çok konuşmada ben bu vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk 5'te olduğunu söylemiştim. Hatta tahmini rakamları da paylaşmıştım. Şimdi dün gece ortaya çıktı ki tahminlerimiz doğruymuş. Dün açıkladıkları rakam ABD ve Hindistan'ın hemen peşinden vaka sayısında dünyada 3'üncü olduğumuzu gösteriyor."

Kongrede il başkanlığına, Uğur Dündar seçildi.

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