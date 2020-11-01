DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Şanlıurfa'da konuştu:

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Bu toprakların insanı, kimliği, kökeni, inancı, görüşü ne olursa olsun birbirini çok seviyor, başkasının acısını kendisinin acısı sayıyor. Elini uzatmaktan çekinmiyor. Biz birbirimizi çok seviyoruz, daha da çok seveceğiz." dedi.

Babacan, partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı 1'inci Olağan Kongresi'ne katılmak üzere geldiği kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Daha sonra kongrenin yapılacağı restorana geçen Ali Babacan, burada yaptığı konuşmada, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Partisinden bir heyetin İzmir'de bulunduğunu ve kendisinin de yarın orada olacağını anlatan Babacan, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Kalbinin İzmir'de olduğunu ve yaraları en kısa sürede hep beraber saracaklarını belirten Ali Babacan, "Hep beraber depremle ilgili tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu, depremle ilgili hazırlıkların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerektiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.