YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

17.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

ÇANAKKALE (AA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne ziyarette bulundu.

Babacan ve beraberindeki partililer, Şehitler Abidesi'ndeki ziyarette şehitliğe karanfil bıraktı, dua etti. Daha sonra partisine ait çelengi sunan Babacan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirip sohbet etti.

Babacan, Şehitler Abidesi'nin önünde de partililerle fotoğraf verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" turizmcileri heyecanlandırıyor"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" turizmcileri heyecanlandırıyor
Tekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendiTekirdağ'da "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi
Şehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldıŞehit savcı Kiraz'ın katilini öven sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:28
İkindi
16:50
Akşam
19:29
Yatsı
20:48
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Tıbbi olarak kullanılan en eski bitki! Ağrılarınızı şıp diye keser

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.