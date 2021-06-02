DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, STK temsilcileriyle bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugüne kadar 50 ilimizde il kongresini, 300 ilçede ise ilçe kongrelerimizi tamamladık. İnşallah teşkilatlanmamızı tüm hızıyla sürdürerek yıl sonunda teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız." dedi.

Gölbaşı ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Babacan, partisinin kurulduktan sonra çok hızlı şekilde teşkilatlanma çalışmasına başladığını söyledi.

Babacan, bu teşkilatlanmayı pandemi koşullarında yaptıklarını ifade etti.

Gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu seçimlere girmeye hak kazandıklarını anlatan Babacan, şöyle konuştu:

"Teşkilatlanma sürecini rekor bir sürede tamamlayan bir parti olduk. Bugün itibarıyla 81 ilde il başkanlarımız görevinin başındadır. Türkiye'de toplam 973 ilçe var. Bu 973 ilçenin yaklaşık 600'ünde ilçe başkanlarımız görevinin başındadır. Bugüne kadar 50 ilimizde il kongresini, 300 ilçede ise ilçe kongrelerimizi tamamladık. İnşallah teşkilatlanmamızı tüm hızıyla sürdürerek yıl sonunda teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız."

Toplantıya DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven de katıldı.

