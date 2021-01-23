YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Devai-i misk helvası coğrafi işaretle tescillendi

Devai-i misk helvası coğrafi işaretle tescillendi

23.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Devai-i misk helvası coğrafi işaretle tescillendi

İhtiva ettiği 39 çeşit baharatla geçmişte şifa amaçlı tüketilen, Edirne’nin Osmanlı Devleti’ne başkentlik yaptığı zamanlardan günümüze uzanan tarihi mirası olan ve sadece Edirne’de üretilen Deva-i Misk Helvasının Coğrafi İşaret Tescili Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından alındı.Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra tarihi miraslarımıza sahip çıkmak adına çalışmalar yapıyoruz.

İhtiva ettiği 39 çeşit baharatla geçmişte şifa amaçlı tüketilen, Edirne’nin Osmanlı Devleti’ne başkentlik yaptığı zamanlardan günümüze uzanan tarihi mirası olan ve sadece Edirne’de üretilen Deva-i Misk Helvasının Coğrafi İşaret Tescili Edirne Ticaret Borsası (ETB) tarafından alındı.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Borsacılık faaliyetlerinin yanı sıra tarihi miraslarımıza sahip çıkmak adına çalışmalar yapıyoruz. Edirne’de uzun yıllardır geleneksel bir şekilde üretilen, kültürel ve sosyo-ekonomik katma değer kazandıran gastronomik bir ürün olan Deva-i Misk Helvası için 31 Aralık 2018 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuz ile başlayan süreç, 06 Ocak 2021 tarihinde tescilin gerçekleşmesiyle tamamlandı. Diğer başvurularımızı oluşturan Edirne Bademli Kurabiyesi, Edirne Acıbadem Kurabiyesi ve Aynalı Süpürge için süreç devam ediyor. Edirne’mizin ticaret ve turizm altyapısını geliştirmek, tarihi miraslarımızı birer marka değer haline getirebilmek ve haklarını korumak için üreticilerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Deva-i Misk Helvasının güzel kokan ve bedene iyi gelen anlamını taşıdığını ve ihtiva ettiği 39 çeşit baharatla geçmişte şifa amaçlı kullanıldığını belirten Öztürk, “Yapılan araştırmalar sonucunda Osmanlı Edirne’sinde halka ücretsiz olarak dağıtılan, belirli günlerde 2.Bayezid Şifahanesinde halka sunulan özel bir tatlı olduğu bilgisine ulaştık. Bir rivayete göre Fatih Sultan Mehmet Han’ın babası 2.Murat’ın Dimetoka üzerinden şehre geldiği bir günde, karşılamaya gelenler arasında bulunan şeker ustasının padişaha bu helvayı sunduğu ve adını kendisinin koymasını istediği rivayet ediliyor. Fatih Sultan Mehmet Han’ın da bu helvayı çok sevdiği aktarılmaktadır. Bir başka rivayet ise padişahın kızının hastalandığı ve şifa bulması için hekimlere başvurduğu, padişahın kızının şifayı Deva-i Misk Helvası ile bulduğu yönündedir. XVII. Asırda üretilip ihraç edildiği bilinmektedir. İçeriğindeki baharatların baskın tadına rağmen tatlı bir helvadır. Özellikle kış aylarında şifa amaçlı tüketilmektedir. Kırkpınar Güreşleri zamanı pehlivanlara zindelik kazandırmak için beslenme programlarında yer verilmektedir. Üretimi ustalık becerisi gerektiren Deva-i Misk Helvasının, Edirne ili ile ün bağı bulunduğu için üretim aşamalarının tamamının Edirne’de gerçekleştirilmesi gerekiyor” dedi.

Devai-i misk helvası coğrafi işaretle tescillendi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

Edirne Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:57
Sabah
08:27
Öğle
13:31
İkindi
16:01
Akşam
18:24
Yatsı
19:49

Edirne Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
Eren Savaşçı Eczanesi
Merkez
Gölet Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Merkez
Sağlam Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Trakya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Trakya Teknopark’ta Demo Day öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Trakya Teknopark’ta Demo Day öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Jandarma, KADES tanıtım faaliyetleri devam ediyor

Jandarma, KADES tanıtım faaliyetleri devam ediyor

Edirne ile Çanakkale arasında yeni projelerle dostluk köprüsü kuruluyor

Edirne ile Çanakkale arasında yeni projelerle dostluk köprüsü kuruluyor

Edirneliler kısıtlamalara uyuyor

Edirneliler kısıtlamalara uyuyor

Edirne’de baca yangını paniğe neden oldu

Edirne’de baca yangını paniğe neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.