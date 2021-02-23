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Devasa büyüklükte blok sütun taşlar görenleri şaşkına çeviriyor

23.02.2021 23:12 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Tomarza İlçesine bağlı Pusatlı Mahallesi hudutları içerisinde çıkarılan devasa büyüklükte blok taşlar mahallenin girişine konuldu.

Kayseri’nin Tomarza İlçesine bağlı Pusatlı Mahallesi hudutları içerisinde çıkarılan devasa büyüklükte blok taşlar mahallenin girişine konuldu. Blok sütun taşları görenler ise şaşkınlılarını gizleyemediler.
Tomarza İlçesinde faaliyet gösteren ve taş sektöründe kendisini kanıtlayan Adaca Doğal Taş Madencilik Limitet Şirketi tarafından 15 metre uzunluğunda tonlarca ağırlığa sahip blok sütun taşlar büyük bir özveri ile bulundukları yerden çıkarılarak vinçler yardımı ile Pusatlı Mahallesi girişine konuldu. Montajı ise hassasiyet içerisinde yapılarak Ankara’da ikamet eden hayırsever İş Adamı Mustafa Özyolu tarafından blok taşların mahalleye giriş kısmına “Pusatlı Mahallesine Hoş Geldiniz” ve çıkış kısmına ise “Putsalı Mahallesi Güle Güle” yazılı levhalar konularak yine bu blok taşların etrafına onlarca çam fidanı dikildi.
Tomarza-Develi İlçeleri arasında ana yol üzerinde bulunan Pusatlı Mahallesinden geçen araç sürücüleri ise şaşkına çevirdi. Zaman zaman araçlarından inen yolcular blok sütun taşların önünden hatıra resmi çekilmeyi de ihmal etmediler.

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