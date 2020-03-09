Deveci: “Bu ülkeyi gençlerle ayağa kaldıralım”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Girişimci Park" finalinde gençlerle bir araya geldi.

Başkan Deveci, gençlere önemli işler düştüğünü belirterek, "Sevgili gençler ve hocalar bir araya gelin. Birbirinizi tamamlayın, bu ülkeyi kaldığı yerden ayağa kaldıralım. Ben çok iyi bir belediye başkanı olamayabilirim ama çok iyi ağabey olurum, çok iyi arkadaş olurum. Sizinle beraber sonuna dek koşarım" dedi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Gençlik Meclisi’nin ana partnerliğini üstlendiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun İş Kadınları Derneği, Uluslararası İnovasyon Derneği, OMÜ’de faaliyet gösteren Pazarlama Topluluğu, Sürdürülebilir Yaşam Topluluğu, Endüstri Mühendisliği Mükemmellik Topluluğu’nun da strateji partneri olduğu "Girişimci Parkı" 6-8 Mart tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin finaline gençlerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençlere önemli mesajlar verdi.

İlk başvuruda 200 gencin yer aldığı, daha sonra ön jüri elemesinden geçerek 50 gencin takımlar halinde en iyi girişimcilik projesini yazmak için 48 saat boyunca Büyükşehir Sanat Merkezi’nden çıkmadan çalıştığı etkinlikte, aynı zamanda katılımcılar Prof. Dr. Kürşat Demiryürek’ten "İş Modeli Kanvası", Aslı Moral Ergin’den ’’Tasarım Odaklı Düşünme’’, Doç. Dr. Yetkin Bulut’tan "Dijital Pazarlama", Özgür Deveci’den ise "Yatırımcıya Sunum" başlıklarında eğitimler aldı. Eğitimlerin yanı sıra Dijital Pazarlama Uzmanı Burak Öksüz, "Girişimcilikte Dijital Pazarlama" ve Atakum Gençlik Meclisi Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Enes Yiğit de "Z Kuşağında Girişimci Adayı Olmak" başlıklı sunumlarıyla katılımcılarla deneyim paylaşımında bulundu. Gençler, teknoloji, inovasyon, girişimcilik temalı yazdığı; iş fikri temelli projelerde zamanla da yarışarak etkili strateji geliştirme, zamanı doğru kullanma ve takım çalışmasıyla başarıyı sağlama konularında da önemli deneyimler elde etti.

Projelerin yazımının ardından katılımcılar OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Çetin, OMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Çalış Boyacı, TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nur Aydıner Meral, SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu’nun yer aldığı ana jüriye proje sunumlarını gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerden sonra "Helimore" projeleriyle Muhammed Fatih Akbulut, Başak Demir, Gülcan Erdoğan, İsmail Kılıç, Ömer Faruk Arslan’dan oluşan ekip birinci; Caner Dayı, Orhan Arı, Esra Beklemiş, Ertuğrul Bilim, Canan Alkan, Meryem Nisa Erdoğan’dan oluşan ekip "Direc" projeleriyle ikinci; "Acıktın mı?" projeleriyle de İlkay Baytekin, Turgut Kurt, Özden Çebi, Dilek Çayırezmez üçüncü oldu. Girişimci gençlere ödüllerini Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, Atakum Belediyesi Basın Danışmanı Burak Öksüz, Atakum Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Üner ve SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu verdi.

Katılımcıların proje heyecanlarına ortak olan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Ben her konuşmamda bir kadın bir de gençleri öne çıkarıyorum. Gençler bu toplumun geleceği ama kadın daha başka bir konu. Kadının yeniden tanımlanması lazım. Önceki gün ’Kadın emeğini sendikalar yeniden tanımlamalı’ dedim. Beyaz yakalı, doktor, mühendis olarak tanımlayabiliyoruz, bir ücret ortaya koyabiliyoruz. Ev kadınının, çocuğuna bakan ve çocuğuna sevgisini gönülden veren kadının emeğinin değerini kim tanımlayacak? Kadın olmadan bir aile olmuyor, aile içinde dayanışma ve demokrasi olmuyor; aile içinde demokrasi olmadan kentte demokrasi olmuyor, kentte demokrasiyi kuramıyorsanız ülkede kuramıyorsunuz. Üniversiteler, sendikalar, sivil toplum örgütleri var ama bunların temelinde kadın, yani ana yüreği var. Anadolu kadını ise dünyadaki tüm kadınlardan farklı. Sakın milliyetçilik, ırkçılık yaptığımı düşünmeyin. Çünkü Anadolu kadını, dünyada ilk kez ulusal kurtuluş mücadelesi veren Atatürk’ün arkasında değil, yanında mücadele vermiştir. Başka bir milletin kadınına nasip olmuş bir şey değil bu. Diğer yandan Anadolu kadını, Atatürk’le birlikte kurduğu Cumhuriyetle, kendilerini demokrasi şampiyonu olarak tanıtan Avrupa ülkelerinden çoğundan daha önce demokrasiye, insan haklarına, kadın haklarına ulaştı. Bu ülke kurulduğundan bu yana demokrasiyle ve insan haklarıyla alakalı sorunlarımız var. Nerede demokrasiyi içine sindirememiş, demokrasi karşıtları varsa onların ilk düşman olduğu kadın. Demokrasiyi güçlendirmenin karşısında duranlar, kadının da karşısında duruyor. Çünkü kadın olmadan demokrasinin olmayacağını bizden daha iy biliyorlar. Bunun için sizlere çok iş düşüyor gençler, hem kadının emeğini hem de toplumdaki yerini tanımlayalım" diye konuştu.

"Sizin geleceğinizi bizim kuşağımız tüketti" diyen Başkan Deveci, şunları söyledi:

"Eğitim politikası ülkemizi uçurumun kenarına getirdi. Bir adım daha atsak toplum olarak düşüyoruz. Gençlerin geleceği yok, ülkemizin geleceği sıkıntılı. Çıkmaz mıyız? Çıkarız buradan. Bundan daha kötü günler de yaşadık. Siz, bizim gençliğimizden daha akademik, daha çok şey bilen, dünyayı okuyabilen gençlersiniz. Sizden çok şey bekliyoruz. Birbirinizin yerine ölüme gitmeyin, bedel ödemeyin. Ölüme gitmeden, bedel ödemeden, kan akıtmadan da mücadele olabilir. Bu da bilgiyle, akademik kariyerle olabilir. Bilgi demokrasiyi, dayanışmayı ve başarıyı getirir. Bilginin olmadığı yerde barış olmaz zaten. Onun için sizden daha çok çalışmanızı, dünyayı daha iyi tanımanızı, kendinize daha çok güvenmenizi, daha çok girişimci olmanızı, kendi geleceğinizi kendinizin tayin etmenizi istiyoruz. Böyle bir gençlik modeli ortaya koyabilirsek, hem kendi geleceğinizi çizersiniz hem bizim gibi mangalda kül bırakmayanların yarım bıraktığı mücadeleyi tamamlamış olursunuz. Atatürk’ün mücadelesini 1946’dan alıp bugüne getirmemiz gerekiyor. Köy Enstitüleri’ni 1946’da kapatmaya başladık. 1947’de Amerika’yla eğitim politikasını yaptık. Atatürk’ün Cumhuriyet’inde gittik Amerika’yla eğitim politikasında sözleşme yaptık. Şu anda bile Milli Eğitim Bakanı’nın danışmanı Amerikan Büyükelçisi. Sevgili gençler ve hocalar bir araya gelin. Birbirinizi tamamlayın, bu ülkeyi kaldığı yerden ayağa kaldıralım."

Atakum’da yaklaşık 38 bin üniversite öğrencisinin yaşadığını kaydeden Başkan Deveci, "Kaç yıl kalacaksanız, bu şehirli olun, nüfusuna kaydolup seçmeni de olun. Atakumlu sizi hissetsin, siz de Atakum’u hissedin. Eleştirin, sorun, sorgulayın, beğenmeyin, katkı verin. Atakumlular sizi kafeterya müşterisi gibi görmesinler. Siz de oraya kendinizi saklamayın. ’Biz Atakumluyuz, biz üniversiteliyiz. Bizim fikrimiz alınmadan doğru bir şehircilik, doğru bir kent kültürü kurulamaz’ deyin. Bu bugüne dek olmadı. Bundan sonra olmalı. Ben kendisi yaşlı ama yüreği çok genç biriyim. Bir siyasetçide olması gereken ahlak, dürüstlük, namus özelliklerini taşıyorum. Bu özellikle söylüyorum, ’Ben dürüstüm, ahlaklıyım. Yolsuzluklara karşıyım’ demek 21. yüzyılda muhalefet mi? Değil tabii ki. Ama bugünün siyasetçisinden bunlar öncelikle istenmeli. Ben çok iyi bir belediye başkanı olamayabilirim ama çok iyi ağabey olurum, çok iyi arkadaş olurum. Sizinle beraber sonuna dek koşarım. Siz de yerinizden kalkın, bir adım öne çıkın. ’Bize teslim edilen Atatürk’ün Cumhuriyet’inin iplerini elimize aldık’ deyin. Yolunuz açık olsun. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından salondaki gençler, Başkan Deveci sahneden inmeden önce doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pastayla Başkan Deveci’nin yanına gelen gençlerin bu sürprizi hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

