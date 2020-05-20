Deveci: "Samsun, ’Cumhuriyet’in başkentidir"

Atakum Belediyesi ekipleri tarafından dorse bölümü tiyatro sahnesine dönüştürülen Kuva-yı Milliye Tırı pencere ve balkonlardaki vatandaşlara bayram coşkusunu yaşattı. Belediye ekiplerince dorse bölümü tiyatro sahnesine dönüştürülen Kuva-yı Milliye Tırı, kentin ana arterlerinde dolaşarak yurttaşlarla buluştu. Özel tasarım gezici sahnede, Kuva-yı Milliye dönemi kostümleri giyen ve ellerindeki bayraklarla Atakumluları selamlayan Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları büyük ilgi topladı. Mobil sahnenin durakladığı noktalarda Samsunlu usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ve ekip arkadaşları, Kuva-yı Milliye ve Şu Çılgın Türkler adlı oyunların önemli bölümlerini sahneledi. Tiyatro temsilini izleyen bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Kutlama programını, ellerindeki bayraklarla pencere, balkon ve çatılardan takip eden ilçe sakinleri Samsun’un Mustafa Kemal Paşa’yı bağrına bastığı günün 101. yıldönümünde büyük coşku yaşadı. Atakum Belediyesi’nin üstü açık etkinlik otobüsü ve marş çalan araçları; kentteki toplu konut alanları, cadde ve sokakları dolaşarak bayram coşkusu yaşattı.

"Samsun, Cumhuriyetin başkentidir"

Gençlere hitap eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Bugün Atatürk’ün doğum günü. Bugün bir de kandil gecesi. Hepsi bir araya gelince Türkiye’ye umut yükleyen bir gün bugün. 19 Mayıs olmasaydı ne 23 Nisan ne de 29 Ekim Bayramlarını kutlayabilecektik. Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oluşması da Cumhuriyetin kurulması da saltanatın kaldırılması da hepsinin ilk adımının atıldığı başlangıç tarihi 19 Mayıs’tır. Samsun, Türkiye’nin diğer illeri arasında bu nedenle birincidir ve başta gelir. Samsun, ’Cumhuriyet’in başkentidir. Atatürk’ün, ‘Doğduğum gün’ dediği 19 Mayıs’ın yaşandığı Samsun’un hemşehrileriyiz. Biliyorsunuz, bu bayram Atatürk tarafından gençlere emanet edildi” ifadelerini kullandı.

