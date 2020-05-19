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Develi Belediyesinden evde kalan vatandaşlar için müzik dinletisi bugün de devam etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 08:55 | Son Güncelleme

’Evde Kal, Evde Hayat Var’ sloganı çerçevesinde, Develi Belediyesinin özel olarak ses sistemiyle donattığı üstü açık araçla Develi sokaklarını dolaşarak, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Develililere hoş vakit yaşatmak amacıyla sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı.Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu dört günlük 81 ilimizde devam edecek olan sokağa çıkma yasağında da devam edecektir” dedi.Develi’nin mahalli sanatçılarından Mehmet Sarımsı ve Yasin Kaman’ın seslendirdiği, türkü, ilahi ve şiirleri evlerinin balkonlarından dinleyip eşlik eden Develililer, bu güzel hizmetten dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

’Evde Kal, Evde Hayat Var’ sloganı çerçevesinde, Develi Belediyesinin özel olarak ses sistemiyle donattığı üstü açık araçla Develi sokaklarını dolaşarak, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan Develililere hoş vakit yaşatmak amacıyla sunduğu müzik dinletisi büyük beğeni topladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Bu dört günlük 81 ilimizde devam edecek olan sokağa çıkma yasağında da devam edecektir” dedi.
Develi’nin mahalli sanatçılarından Mehmet Sarımsı ve Yasin Kaman’ın seslendirdiği, türkü, ilahi ve şiirleri evlerinin balkonlarından dinleyip eşlik eden Develililer, bu güzel hizmetten dolayı Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’a ve emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

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