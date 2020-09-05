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Develi Belediyesi’nin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 05.09.2020 16:23 | Son Güncelleme

Develi Belediyesi ilçedeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin Yenice Mahallesi ve Hoşça Mahallesinde taziye yeri yapımı çalışmasında sona gelindi.

Develi Belediyesi ilçedeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Develi Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin Yenice Mahallesi ve Hoşça Mahallesinde taziye yeri yapımı çalışmasında sona gelindi. Program dahilince tüm kırsal mahallelerde taziye yeri yapımının devam edeceğini belirten Cabbar Başkan “Yenice ve Hoşça mahallelerimizdeki taziye yeri yapımda emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmamızın başta mahallelerimiz olmak üzere Develimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim” dedi.
Ekiplerden Aksu Mesire Alanında temizlik seferberliği
Develi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün ortaklaşa yürütmüş olduğu Aksu mesire alanında temizlik ve mıntıka çalışması özenle devam ediyor. Aksu mesire alanının piknik ve temiz hava almak için gerek şehir dışından gerekse Develi’den çok fazla ziyaret edildiğini belirten Cabbar Başkan “Dünyada ve ülkemizde Kovid 19 salgını nedeniyle hemşehrilerimizin yoğun olarak ziyaret ettiği Aksu mesire alanında ekiplerimiz kamelyalarda dezenfektan ve yıkama çalışması, yeşil alanlarda ise çevre düzenlemesi ve mıntıka çalışması yaptılar. Ekiplerimiz ayrıca kamelyalar içerisindeki mangalları da kullanıma hazır hale getirilerek vatandaşlarımızın daha steril bir ortamda keyifli bir hafta sonu geçirmeleri için de çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çalışmalarda emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum ”dedi.

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