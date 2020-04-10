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Develi Belediyesinin yemek desteği devam ediyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.04.2020 15:32 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan kimselerin mağdur olmamaları için Deve Belediyesi yemek desteğini özenle devam ettiriyor.Her gün 150 hane için yemeklerin titizlikle hazırlanıp servis edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Hayır dualarını aldığımız yaşlılarımız ve düşkünlerimize yemek desteğimizi devam ettiriyoruz.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ve yemek yapma durumu olmayan kimselerin mağdur olmamaları için Deve Belediyesi yemek desteğini özenle devam ettiriyor.
Her gün 150 hane için yemeklerin titizlikle hazırlanıp servis edildiğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Hayır dualarını aldığımız yaşlılarımız ve düşkünlerimize yemek desteğimizi devam ettiriyoruz. Onlar bizim dua çınarlarımız, onlara bu süreçte destek verip ihtiyaçlarını gidermek bizlerin asli görevidir. Ayrıca bugün yemek dağıtırken hemşerilerimize süt ikramında bulunan Develi Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız Günay Çakı’ya da teşekkür ediyorum. El ele veremesek de el birliğiyle bu süreci hep beraber atlatacağız inşallah” açıklamalarında bulundu.

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Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çayırağası Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Meral Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Leyla Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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