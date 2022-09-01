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Develi Belediyespor, Efeler Ligi'ne iddialı hazırlanıyor

01.09.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nın AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki temsil hakkını devralan Develi Belediyespor, yaptığı transferlerle üst sıraları hedefliyor - Başantrenör Bahadır Aksoy: - "Önümüzdeki hedeflerimiz; öncelikle kalıcı olmak, ardından bu ekiple ilk 8'e girmek, ondan sonra da çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmak"

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nın AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki temsil hakkını devralan Develi Belediyespor, sezona iddialı hazırlanıyor.

Tarihinde ilk kez Efeler Ligi'nde mücadele edecek Develi Belediyespor, yaptığı 3 yabancı ve 11 yerli oyuncu transferiyle bu kulvarda üst sıraları hedefliyor.

Başantrenörlük görevine getirilen Bahadır Aksoy'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını tamamlayan ekip, Sorgun Belediyespor'dan Furkan Gök, Ali Onur Edis ve Onur Altınkaya, Yeni Kızıltepespor'dan Caner Pekşen, Hamdi Erkan, İbrahim Emet ve Michael Filip, Ziraat Bankkart'tan Yusuf Eken ve Ahmet Samet Baltacı, Al Jazira Sport Club'dan Ian Lereshchenko, Halkbank'tan Abdullah Çam, Solhanspor'dan da Branamir Grazdanov'u kadrosuna kattı.

- Aksoy: "İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum"

Deneyimli teknik adam Bahadır Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki yıllarda Develi'ye defalarca geldiğini ve bu ilçede ciddi bir spor kültürü olduğunu söyledi.

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde hazırlıklarını sürdürdüklerini vurgulayan Aksoy, "İyi bir çalışma ortamımız var. Teknik ekibim iyi, oyuncu kadrom iyi. 1 Ekim'de resmi maçlarımız başlayacak. Lig öncesinde Bursa ve Ankara'da özel turnuvalara katılacağız. Eylül ayı sonunda da İzmir'de oynanacak Türkiye Kupası'na katılacağız. İki arkadaşımızın sakatlıkları devam ediyor. Onların tedavisi sürüyor. İyi bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Develi Belediyesi ve başkan Mehmet Cabbar'ın desteğiyle iyi bir ekip kurduk. Hedefimiz Develi'de voleybolu kalıcı hale getirip, göze hoş gelen bir oyun oynatmak." diye konuştu.

Aksoy, Develi Belediyespor kadrosunu yeniden kurduklarını ve kadroda geçen yıldan sadece orta oyuncusu Berkan Eryüz'ün kaldığını belirtti.

- "Kurduğumuz ekip bu lige yabancı değil"

Yeni gelen oyuncuların yönetim ve teknik ekiple yapılan değerlendirme sonucunda alındığına vurgu yapan Aksoy, şunları kaydetti:

"Özelikle geçen sezon Efeler Ligi'nde yer alan oyuncular üzerinde değerlendirme yaptık. Bu değerlendirmeler sonucunda kendi takımlarında başarı sağlamış oyuncuları kadromuza kattık. Bunun yanında, Rusya'da başarılı bir sezon geçiren Ukrayna Milli Takımı oyuncusu Ian Lereshchenko da bu yıl bizimle birlikte olacak. Tecrübeli yerli ve yabancı oyuncuların yanına da voleybolu bilen genç oyuncuları yerleştirerek iyi bir ekip oluşturduk. Sonuçları lig başlayınca göreceğiz. Efeler Ligi'nde ilk kez mücadele edeceğiz ancak kurduğumuz ekip bu lige yabancı değil. Oyuncularımız ve teknik ekimiz tecrübeleriyle bu ligde kendini kanıtlamış kişilerden oluşuyor. Belediyenin desteğiyle istediğimiz oyuncuların büyük bir çoğunluğunu aldık. Lig öncesinde katılacağımız turnuvalar da takımın hangi seviyede olduğunu gösterecek. "

Develi Belediyespor'daki hedeflerinden de bahseden Aksoy, "Burada voleybolu sevdirip daha sonra da kalıcı olmak istiyoruz. Ben daha önceden de biliyorum. Develi'de seyirci potansiyeli çok yüksek. Bu durum takım için gerçekten önemli bir itici güç. Seyircimizin de desteğini alarak burada başarılı olacağız. Önümüzdeki hedeflerimiz; öncelikle kalıcı olmak, ardından bu ekiple ilk 8'e girmek, ondan sonra da çıkabildiğimiz kadar yukarıya çıkmak." diyerek sözlerini tamamladı.

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