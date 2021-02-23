Develi Belediyespor final maçına hazırlanıyor

Develi Belediyespor Pazar günü sahasında lider Ürgüpspor’u ağırlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor ligin 17.haftasında Pazar günü sahasında lider Ürgüpspor’u konuk edecek. Ürgüpspor maçı hazırlıklarına başlayan Develi Belediyespor’da tek hedef rakibini yenerek son haftaya lider girmek. Ligin 16.haftasında deplasmanda Gezlevispor’u yenerek ligdeki 12.galibiyetini alarak 36 puana ulaşan Develi Belediyespor adım adım Play-Off’a gidiyor. Mavi-Beyazlılar kalan son iki maçını kazanıp 2.Lig 3.Grubu lider olarak tamamlamak istiyor. Ligde geride kalan 16 hafta sonunda oynadığı 14 maçta 12 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Develi Belediyespor 36 puanla ikinci sırada yer alıyor.

28 Şubat 2021 Pazar günü Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonunda oynanacak olan Develi Belediyespor ile Ürgüpspor maçı saat 14.00’de başlayacak.

