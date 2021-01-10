Develi Belediyespor liderliği ele geçirdi

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup’ta ikinci yarının ilk maçında kendi evinde Nevşehir Belediyespor’u konuk eden Develi Belediyespor, salondan 3-0 galip ayrılarak grup liderliğine yükseldi.

Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup’ta zirve yarışı veren Develi Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Nevşehir Belediyespor’u konuk etti. Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibini 25-18, 28-26, 25-21’lik setlerle mağlup eden Develi ekibi puanını 22’ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Develi Belediyespor maç sonu galibiyet sevincini Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da katılımı ile doyasıya kutladı.

