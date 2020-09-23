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Develi Belediyespor, yeni sezona hazırlanıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Bu sezon Türkiye İkinci Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyesi Voleybol Kulübü yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor.Develi Belediyesi’nin desteği ile gerekli ekipmanlarını tamamlayan voleybol kulübü son olarak sağlıkla ilgili problem yaşanmaması için de Covid-19 testi yaptırdı.

Bu sezon Türkiye İkinci Voleybol Ligi’nde mücadele edecek olan Develi Belediyesi Voleybol Kulübü yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor.
Develi Belediyesi’nin desteği ile gerekli ekipmanlarını tamamlayan voleybol kulübü son olarak sağlıkla ilgili problem yaşanmaması için de Covid-19 testi yaptırdı. İlk maçını 25 Ekim’de Nevşehir Belediyespor’la yapacak olan ve antrenmanlarında tempoyu daha da artıran Voleybol Kulübüne başarı dileklerini ileten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar “Develimizde voleybol sporu büyük ilgi görmektedir. İnşallah bu sezonda yaptığımız transferler ve desteklerle voleybol kulübümüzün sezonu başarı ile tamamlayıp gruplara yükselmesini ve Develimizi voleybolda bir marka haline getirmelerini diliyorum” açıklamasında bulundu.

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