YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi Belediyespor’a yeni transfer

Develi Belediyespor’a yeni transfer

09.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Develi Belediyespor’a yeni transfer

Develi Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, 1.Lig takımlarından Niksar Belediyespor’da Enes Burak Aktürk’ü kadrosuna kattı.

Develi Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, 1.Lig takımlarından Niksar Belediyespor’da Enes Burak Aktürk’ü kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Develi Belediyespor ligin ikinci yarısında umut dolu. Uzun süredir takipte olduğu başarılı ve tecrübeli pasör oyuncusu Enes Burak Aktürk’ü transfer etti. Kayseri’ye gelen başarılı oyuncu takıma katılarak çalışmalara başladı.
Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci yaptığı açıklamada, " Enes Burak bizim daha önceden takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Sonrada şartlar müsait oldu, oyuncuyu kadromuza kattık. Bu transfer takımımızın gücüne güç kattı. Çok memnunum, İnşallah her şey düşündüğümüz gibi olur. Takımımız önce Play-Off’a ardından da 1.Lige çıkar" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:20
Akşam
17:41
Yatsı
19:03

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Turgut Reis Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Tugay Tiryaki Talasgücü Belediyespor’da

Tugay Tiryaki Talasgücü Belediyespor’da

Kayserispor ile Malatyaspor 7.kez karşılaşacak

Kayserispor ile Malatyaspor 7.kez karşılaşacak

Hakem Özdamar 3.kez yönetecek

Hakem Özdamar 3.kez yönetecek

Kayserispor sahasında 4 aydır kazanamıyor

Kayserispor sahasında 4 aydır kazanamıyor

Talas’ta madencilerle toplantı

Talas’ta madencilerle toplantı

Lung: "Forma giymeyi özledim"

Lung: "Forma giymeyi özledim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.