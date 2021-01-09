Develi Belediyespor’a yeni transfer

Develi Belediyespor ligin ikinci yarısı öncesi kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.Lig 3.Grupta zirve mücadelesi veren Develi Belediyespor, 1.Lig takımlarından Niksar Belediyespor’da Enes Burak Aktürk’ü kadrosuna kattı. Ligin ilk yarısını zirvede tamamlayan Develi Belediyespor ligin ikinci yarısında umut dolu. Uzun süredir takipte olduğu başarılı ve tecrübeli pasör oyuncusu Enes Burak Aktürk’ü transfer etti. Kayseri’ye gelen başarılı oyuncu takıma katılarak çalışmalara başladı.

Develi Belediyespor antrenörü Murat Demirci yaptığı açıklamada, " Enes Burak bizim daha önceden takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Sonrada şartlar müsait oldu, oyuncuyu kadromuza kattık. Bu transfer takımımızın gücüne güç kattı. Çok memnunum, İnşallah her şey düşündüğümüz gibi olur. Takımımız önce Play-Off’a ardından da 1.Lige çıkar" diye konuştu.

