YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi Cıvıklı Evi’nin ihalesi yapıldı

Develi Cıvıklı Evi’nin ihalesi yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Yukarı Develi Mahallesi Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı içerisinde yer alacak olan Develi Cıvıklı Evi’nin ihalesi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, encümen üyeleri Ahmet Gönen ve Adem Sinin’in katılımıyla yapıldı.Yap-işlet-devret usulüyle ve 2886 sayılı yasanın 45.

Yukarı Develi Mahallesi Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı içerisinde yer alacak olan Develi Cıvıklı Evi’nin ihalesi Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, encümen üyeleri Ahmet Gönen ve Adem Sinin’in katılımıyla yapıldı.
Yap-işlet-devret usulüyle ve 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık eksiltme ihalesi sonrası Cıvıklı Evi’nin ihalesi 19 yıl 3 ay süreliğine KIYGA Turizm, İnşaat, Petrol, Madencilik San ve Tic. Ltd. Şti’de kaldı. Yapılan ihalenin hem belediye hem de KIYGA şirketi için hayırlı olması temennisinde bulunan Cabbar Başkan “Çanakkale Projemizin önemli bir bölümü olan Cıvıklı Evi’mizin faaliyete başlamasıyla parkımız çok daha cazip hale gelecektir. Şimdiden hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.

Develi Cıvıklı Evi’nin ihalesi yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayseri Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:42
Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:42
Akşam
20:04
Yatsı
21:39

Kayseri Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Çöl Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Genç Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Su Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dengiz Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Bakkaloğlu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Fevziçakmak Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.