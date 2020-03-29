YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi Devlet Hastanesi Personelleri Maske Üretimine Başladı

Develi Devlet Hastanesi Personelleri Maske Üretimine Başladı

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Develi’de Hastanelerde maskeye ihtiyaç olmasının ardından eski mesleği terzilik olan hastane personelleri gönüllü olarak maske üretimine başladı.Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak için Develi Devlet Hastanesi’nde çalışan ve eski meslekleri terzilik olan personeller, gece gündüz demeden maske üretimine başladı.

Develi’de Hastanelerde maskeye ihtiyaç olmasının ardından eski mesleği terzilik olan hastane personelleri gönüllü olarak maske üretimine başladı.
Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak için Develi Devlet Hastanesi’nde çalışan ve eski meslekleri terzilik olan personeller, gece gündüz demeden maske üretimine başladı. Gönüllü olarak maske üretimine başlayan 35 yaşındaki hastane personeli Mesut Tezcan "Memur olarak çalışmaktayım. Gönüllü olarak arkadaşlarla beraber hastanemize katkı olması amacıyla maske yapımına başladık. Arkadaşlarla beraber gece gündüz demeden hastanemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Memurluğa başlamadan önce terziydim sonrasında böyle bir fırsat verilince değerlendirmeye çalıştık. Arkadaşlarla beraber katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.
"Bu mesleği yapmak bize tekrar nasip oldu" diyen Soner Dede "Hastane personeli olarak çalışıyorum, arkadaşlar ile beraber gönüllü olarak bu işe girmeye bir karar verdik bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hastaneye başlamadan önce bu işi yapıyordum hastaneye başladıktan sonra bu mesleği bırakmıştım ama bu olaylardan dolayı tekrar bize nasip oldu" diye konuştu.
Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Dede ise "Daha önce terzilik mesleğini yapıyorduk ama işe başladıktan sonra uzun bir süre ara verdik. Şuanda koronavirüs sebebiyle ülkemizde gelişen olaylardan sonra hastanemizde maske ihtiyacı doğdu. Bizde bu ihtiyacı karşılamak için arkadaşlar ile beraber böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hastanemize destek olmaya çalışıyoruz inşallah üstesinden geleceğiz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilirBilim Kurulu üyesi Çelik: Çocuklar virüsü daha fazla kişiye bulaştırabilir
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Güneşli hava fındığı erken uyanmasına neden oldu

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Ceyhan Belediye Meclisi seçime gidecek

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Kayseri Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
04:57
Sabah
06:20
Öğle
12:48
İkindi
16:19
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kayseri Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yenişehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yeditepe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Gültepe Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Partili Tamer’den Virüs Kiti İddialarına Yanıt

AK Partili Tamer’den Virüs Kiti İddialarına Yanıt

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Kayseri'de binmek istediği halk otobüsünün altında kalan kişi öldü

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

Otomobiller kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.