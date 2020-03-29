Develi Devlet Hastanesi Personelleri Maske Üretimine Başladı

Develi’de Hastanelerde maskeye ihtiyaç olmasının ardından eski mesleği terzilik olan hastane personelleri gönüllü olarak maske üretimine başladı.

Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan maske ihtiyacını karşılamak için Develi Devlet Hastanesi’nde çalışan ve eski meslekleri terzilik olan personeller, gece gündüz demeden maske üretimine başladı. Gönüllü olarak maske üretimine başlayan 35 yaşındaki hastane personeli Mesut Tezcan "Memur olarak çalışmaktayım. Gönüllü olarak arkadaşlarla beraber hastanemize katkı olması amacıyla maske yapımına başladık. Arkadaşlarla beraber gece gündüz demeden hastanemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Memurluğa başlamadan önce terziydim sonrasında böyle bir fırsat verilince değerlendirmeye çalıştık. Arkadaşlarla beraber katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu mesleği yapmak bize tekrar nasip oldu" diyen Soner Dede "Hastane personeli olarak çalışıyorum, arkadaşlar ile beraber gönüllü olarak bu işe girmeye bir karar verdik bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hastaneye başlamadan önce bu işi yapıyordum hastaneye başladıktan sonra bu mesleği bırakmıştım ama bu olaylardan dolayı tekrar bize nasip oldu" diye konuştu.

Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ramazan Dede ise "Daha önce terzilik mesleğini yapıyorduk ama işe başladıktan sonra uzun bir süre ara verdik. Şuanda koronavirüs sebebiyle ülkemizde gelişen olaylardan sonra hastanemizde maske ihtiyacı doğdu. Bizde bu ihtiyacı karşılamak için arkadaşlar ile beraber böyle bir şey yapmaya karar verdik. Hastanemize destek olmaya çalışıyoruz inşallah üstesinden geleceğiz" dedi.

