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Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.12.2020 09:20 | Son Güncelleme

Kayseri amatör küme takımlarından Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı.Gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı

Kayseri amatör küme takımlarından Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı.
Gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Buna göre Develi Erciyesspor kulübünde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Yılmaz Özalp (Başkan)
Kerem Özdemir (Başkan yardımcısı)
Arif Toker (Genel kaptan)
Mustafa Kolay (Alt yapı sorumlusu)
Nesim Dal (Mali İşler sorumlusu)
Ali Törk (Futbol Şube sorumlusu)
Hasan Erol (İdare İşler sorumlusu)
Mahir Ötünç (Yönetim kurulu Üyesi)
Şükrü Dost (Yönetim kurulu Üyesi)

Develi Erciyesspor’da görev dağılımı yapıldı

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