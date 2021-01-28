YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi Erciyesspor’dan Kaymakam Duru’ya ziyaret

Develi Erciyesspor’dan Kaymakam Duru’ya ziyaret

28.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Develi Erciyesspor’dan Kaymakam Duru’ya ziyaret

Develi’de uzun yıllar futbol oynayan isimlerin bir araya gelerek kurdukları Develi Erciyesspor Develi Kaymakamı Murat Duru’yu ziyaret ederek 38 numaralı Develi Erciyesspor forması hediye etti.SÜPER LİG’DE OYNAYAN DEVELİLİLER GÖRECEĞİZ.Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.Yılmaz Özalp "Her zaman söylüyoruz yine söyleyeyim, Develi’de futbola dair yeni şeyler söylemek istiyoruz.

Develi’de uzun yıllar futbol oynayan isimlerin bir araya gelerek kurdukları Develi Erciyesspor Develi Kaymakamı Murat Duru’yu ziyaret ederek 38 numaralı Develi Erciyesspor forması hediye etti.
SÜPER LİG’DE OYNAYAN DEVELİLİLER GÖRECEĞİZ.
Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu.
Yılmaz Özalp "Her zaman söylüyoruz yine söyleyeyim, Develi’de futbola dair yeni şeyler söylemek istiyoruz. Bu anlamda alt yapı çalışmaları için start verdik. Bu konuda Kayseri’de bir lokomotif olacağız, bizim için kupa almak şampiyon olmak ne kadar önemliyse alt yapı da o kadar önemlidir. Çünkü sadece futbol oynamak değil futbolcu yetiştirmeyi de hedefliyoruz. Develili futbolcular ortaya çıkaracağız. Bu açıklamaları bir milat olarak düşünebilirsiniz, Süper Lig’de oynayan Develililer göreceğiz" ifadelerini kullandı.
EN BÜYÜK ŞANS YÖNETİMDEKİ ARKADAŞLARIMIZ!
Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp yaptığı açıklamada; Benim için en büyük şans yönetimde bulunan arkadaşlarımdır. Hepsi uzun yıllar yeşil sahalarda mücadele etmiş, Develi için ter dökmüş isimler. Deyim yerindeyse bu işin mutfağından geliyorlar. Hem takımımız hem de alt yapımız bu isimlerin elinde birer yıldıza dönüşeceğine inancım tamdır" dedi.
DEVELİ KAYMAKAMIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ.
Kulüp Başkanı Yılmaz Özalp yaptığı açıklamada; Bugün de yönetimde bulunan arkadaşlarımız ile Develi Kaymakamımız Sayın Murat DURU’yu ziyaret ederek, kendisine takımımızın formasını takdim ettik. Kendisinin hem futbola hem de diğer spor dallarına olan ilgisini biliyoruz. Bizlere her anlamda destek olacağını belirten Develi Sevdalısı olan ve bizden biri olan Kaymakamımız Sayın Murat DURU’ya Develi Erciyes Spor Kulübü olarak teşekkür ederiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu Kan donduran itiraf! Naylona sarılı halde ormanda bulundu
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Develi’de 200 kişinin istihdam edileceği fabrika kurulacak

Develi’de 200 kişinin istihdam edileceği fabrika kurulacak

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Dünya Gümrük Günü’nde Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Dünya Gümrük Günü’nde Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

Mustafa Yalçın’ın acı günü

Mustafa Yalçın’ın acı günü

İl Sağlık Müdürü Benli, "75 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılamaya başlandı"

İl Sağlık Müdürü Benli, "75 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılamaya başlandı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.