YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde Arabaşı Gecesi

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde Arabaşı Gecesi

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.02.2020 13:25 | Son Güncelleme

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine üyeler büyük ilgi gösterdi.Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Orhan "Gazi mahallemiz için kararlar alacağımız toplantıya katılan üyelerimize arabaşı ikramında bulunduk.

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde Arabaşı Gecesi

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen arabaşı gecesine üyeler büyük ilgi gösterdi.
Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Orhan "Gazi mahallemiz için kararlar alacağımız toplantıya katılan üyelerimize arabaşı ikramında bulunduk. Yapılan ikramların ardından Gazi Mahallemiz için yeni kararlar aldık. Aldığımız kararların hayırlara vesile olmasın diliyor toplantımıza katılan üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Develi Gazi Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde Arabaşı Gecesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

GTÜ kongre merkezi hizmete girdi

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Harb-İş Sendikası’ndan taşeron işçilere destek

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Yoksul vatandaşın barındığı konteyner yandı

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Araç Bakım Atölyesi kaynak tasarrufu sağlıyor

Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde

Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde

Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti

Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:33
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:11
Yatsı
19:29

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Enar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Dedemen Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arzu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Altınoluk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Kayseri Gençlerbirliği’nde iki ayrılık

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Kayserispor’da yeni transferlerin forma numaraları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.