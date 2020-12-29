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Develi Hadi Bey Caddesindeki yaya yolu çalışmasında sona gelindi

KAYSERİ HABERLERİ  | 29.12.2020 15:28 | Son Güncelleme

Develi Belediyesi ekiplerinin bir süredir devam ettirdiği Hadi Bey Caddesindeki bazalt yaya yolu çalışmasında sona gelindi.Alt yapı çalışmalarından dolayı deforme olan caddede toplamda bin 200 metretül yaya yolu yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Cadde ve mahallelerimizin ihtiyacı olan yerlerde mevsim şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Develi Belediyesi ekiplerinin bir süredir devam ettirdiği Hadi Bey Caddesindeki bazalt yaya yolu çalışmasında sona gelindi.
Alt yapı çalışmalarından dolayı deforme olan caddede toplamda bin 200 metretül yaya yolu yapıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Cadde ve mahallelerimizin ihtiyacı olan yerlerde mevsim şartlarının elverdiği ölçüde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle sakinlerimizin ve esnaflarımızın rahatlıkla kullanabilecekleri hale gelen Hadi Bey Caddesi yaya yolunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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