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Develi ve Sarız’daki nöbetçi akaryakıt istasyonları

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.04.2020 15:15 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Develi ve Sarız ilçelerinde hafta sonu açık kalacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı.Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle açık bulunacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı.

Kayseri’nin Develi ve Sarız ilçelerinde hafta sonu açık kalacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı.
Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle açık bulunacak nöbetçi akaryakıt istasyonları açıklandı. Buna göre Develi’de cumartesi günü MEPA Petrol, Özdemir İnşaat Tarım Ürünleri Petrol, Sarız ilçesinde ise Murat Arık Petrol ve ASPET LPG Akaryakıt istasyonları açık olacak. Pazar günü ise Develi ilçesinde Bulutlar Petrol ile MEPA Petrol, Sarız ilçesinde Kılıçkaya Akaryakıt ile Yuspet Petrol nöbetçi istasyonlar olarak açık bulunacak.

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Demet Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Tolga Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yonca Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Alçılar Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
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