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Develi’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anıldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.03.2020 16:17 | Son Güncelleme

Develi’de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105.

Develi’de 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferinin 105. yılı nedeniyle Çanakkale Zaferi ve şehitler Cumhuriyet Meydanında düzenlenen programla anıldı.
Koronavirüsden alınan tedbirlerden dolayı, kapalı mekanların kullanılmaması gerektiği için anma programı dışarıda yapıldı. Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk büstüne konulmasının ardından, Garnizon Komutanlığı tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı.
Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sağlık tedbirleri gereği program sona erdi.

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