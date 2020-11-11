Develi’de 2 bin fidan toprakla buluştu

Develi Çevre ve Kültür Derneği, Develi Belediyesi ve özel bir işletmenin iş birliği ile gerçekleşen proje kapsamında Gazi Mahallesin’de 46 bin metre kare alana 2 bin adet fidan dikimi gerçekleşti.

Fidan dikim etkinliğine; Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Özalp, işletme temsilcileri, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Geçen sene 11 kasım da saat 11:11’de 11 milyon fidan dikilmişti bizde Develi’de 50 bine yakın fidan dikmiştik, Bu sene de yine aynı anlayışla Develimiz doğaya sahip çıkıyor. Gelecek nesillere güzel bir çevre bırakabilmek adına Ülkemizde ki boş olan her karış toprağa fidan dikmek bizim en asli görevlerimizden bir tanesi. Şu anda bulunduğumuz yerde Develi Belediyemiz, özel işletmemiz ve Develi Çevre ve Kültür Derneği ile birlikte Gazi mahallemize fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Bu çevre gelecek nesillere emanetimizdir, bu çevreye biz hassasiyetle korumak durumundayız. Ben tekrar Develi Belediyemize, işletmemize ve Develi Çevre ve Kültür Derneği’ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.