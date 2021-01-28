YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Develi’de 200 kişinin istihdam edileceği fabrika kurulacak

Develi’de 200 kişinin istihdam edileceği fabrika kurulacak

28.01.2021 14:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Develi’de 200 kişinin istihdam edileceği fabrika kurulacak

Develi Kaymakamı Murat Duru, tekstil işi ile uğraşan Recep Çolak tarafından ilçeye 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının kurulacağını duyurdu.Kaymakam Duru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kayseri’de tekstil üretimi yapan Armateks sahibi Recep Çolak Develimizde de yaklaşık 200 kişilik istihdam sağlayacak tekstil fabrikası kurmayı düşündüğünü ifade etti.

Develi Kaymakamı Murat Duru, tekstil işi ile uğraşan Recep Çolak tarafından ilçeye 200 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının kurulacağını duyurdu.
Kaymakam Duru sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kayseri’de tekstil üretimi yapan Armateks sahibi Recep Çolak Develimizde de yaklaşık 200 kişilik istihdam sağlayacak tekstil fabrikası kurmayı düşündüğünü ifade etti. Bizde bu fabrikanın Develimizde kurulması için elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı ifade dile getirdik. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:16
Sabah
07:40
Öğle
12:56
İkindi
15:38
Akşam
18:02
Yatsı
19:21

Kayseri Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Beyazşehir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Beyza Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kübra Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Selam Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Büyüktaşkın Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Yakut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Develi Erciyesspor’dan Kaymakam Duru’ya ziyaret

Develi Erciyesspor’dan Kaymakam Duru’ya ziyaret

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Dünya Gümrük Günü’nde Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Dünya Gümrük Günü’nde Başkan Büyükkılıç’a ziyaret

Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

Yerli ve milli tohumların ulaşmadığı çiftçi kalmayacak

Mustafa Yalçın’ın acı günü

Mustafa Yalçın’ın acı günü

İl Sağlık Müdürü Benli, "75 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılamaya başlandı"

İl Sağlık Müdürü Benli, "75 yaş üzeri vatandaşlarımız aşılamaya başlandı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.